https://ria.ru/20220216/ukraina-1773137118.html

В США заявили, что уважают желание Украины вступить в НАТО

В США заявили, что уважают желание Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 16.02.2022

В США заявили, что уважают желание Украины вступить в НАТО

Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман заявила, что не влияет на решение Киева о планах быть членом НАТО, так как этот выбор зависит только от желания... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:22

2022-02-16T15:22

2022-02-16T15:22

россия

восточная европа

сша

нато

в мире

украина

венди шерман

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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман заявила, что не влияет на решение Киева о планах быть членом НАТО, так как этот выбор зависит только от желания украинцев."США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины. Мы не будем решать ничего относительно НАТО без участия НАТО, о Европе без Европы... Это решение - не на стороне США. Это решение остается за украинским народом - чего они хотят, где они видят свое будущее. Это ваш выбор. И 15 февраля мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", - сказала Шерман в интервью изданию "Украинская правда".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html

россия

восточная европа

сша

украина

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россия, восточная европа, сша, нато, в мире, украина, венди шерман