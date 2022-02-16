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США оказались в ловушке из-за Украины
В Чехии рассказали, как США угодили в ловушку из-за Украины - РИА Новости, 16.02.2022
США оказались в ловушке из-за Украины
Политолог Оскар Крейчи рассказал в беседе с чешским изданием Parlamentní listy о том, как действия США в информационном поле из-за ситуации вокруг Украины... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:21
2022-02-16T16:53
эммануэль макрон
дмитрий песков
франция
южная осетия
россия
нато
сша
украина
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Политолог Оскар Крейчи рассказал в беседе с чешским изданием Parlamentní listy о том, как действия США в информационном поле из-за ситуации вокруг Украины ухудшили положение дел для самого Вашингтона.По словам эксперта, время для такого масштабного распространения "точных данных" о "вторжении" России выбрали не случайно. Он напомнил, что во время летней Олимпиады в 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, а в период Игр в 2014 году имели место протесты в Киеве и последовавший за ними госпереворот. Исходя из этого, для некоторых политиков и журналистов период Олимпиады стал поводом для резких заявлений и провокаций, считает Крейчи.Тем не менее многие из них "охладили пыл" после недавно проведенных переговоров между президентами России и Франции и последовавшего за ними заявления Эммануэля Макрона о необходимости выполнения Минских соглашений. Также положительную роль сыграли и высказывания госсекретарей США и НАТО о том, что в случае "вторжения" ни Вашингтон, ни альянс не станут вмешиваться в военные действия. Однако все еще есть те, кто упорно распространяют ложную информацию о ситуации с Украиной, подчеркнул Крейчи."США продолжают называть "точные данные" о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник, или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра", — отметил эксперт.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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эммануэль макрон, дмитрий песков, франция, южная осетия, россия, нато, сша, украина
15:21 16.02.2022 (обновлено: 16:53 16.02.2022)
 
В Чехии рассказали, как США угодили в ловушку из-за Украины

Чешский политолог Крейчи заявил, что США с Украиной попали в ловушку своей же пропаганды

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Политолог Оскар Крейчи рассказал в беседе с чешским изданием Parlamentní listy о том, как действия США в информационном поле из-за ситуации вокруг Украины ухудшили положение дел для самого Вашингтона.
По словам эксперта, время для такого масштабного распространения "точных данных" о "вторжении" России выбрали не случайно. Он напомнил, что во время летней Олимпиады в 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, а в период Игр в 2014 году имели место протесты в Киеве и последовавший за ними госпереворот. Исходя из этого, для некоторых политиков и журналистов период Олимпиады стал поводом для резких заявлений и провокаций, считает Крейчи.
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Тем не менее многие из них "охладили пыл" после недавно проведенных переговоров между президентами России и Франции и последовавшего за ними заявления Эммануэля Макрона о необходимости выполнения Минских соглашений. Также положительную роль сыграли и высказывания госсекретарей США и НАТО о том, что в случае "вторжения" ни Вашингтон, ни альянс не станут вмешиваться в военные действия. Однако все еще есть те, кто упорно распространяют ложную информацию о ситуации с Украиной, подчеркнул Крейчи.
"США продолжают называть "точные данные" о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник, или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра", — отметил эксперт.
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Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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