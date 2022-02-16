https://ria.ru/20220216/ukraina-1773136936.html

США оказались в ловушке из-за Украины

В Чехии рассказали, как США угодили в ловушку из-за Украины - РИА Новости, 16.02.2022

США оказались в ловушке из-за Украины

Политолог Оскар Крейчи рассказал в беседе с чешским изданием Parlamentní listy о том, как действия США в информационном поле из-за ситуации вокруг Украины... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:21

2022-02-16T15:21

2022-02-16T16:53

эммануэль макрон

дмитрий песков

франция

южная осетия

россия

нато

сша

украина

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Политолог Оскар Крейчи рассказал в беседе с чешским изданием Parlamentní listy о том, как действия США в информационном поле из-за ситуации вокруг Украины ухудшили положение дел для самого Вашингтона.По словам эксперта, время для такого масштабного распространения "точных данных" о "вторжении" России выбрали не случайно. Он напомнил, что во время летней Олимпиады в 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, а в период Игр в 2014 году имели место протесты в Киеве и последовавший за ними госпереворот. Исходя из этого, для некоторых политиков и журналистов период Олимпиады стал поводом для резких заявлений и провокаций, считает Крейчи.Тем не менее многие из них "охладили пыл" после недавно проведенных переговоров между президентами России и Франции и последовавшего за ними заявления Эммануэля Макрона о необходимости выполнения Минских соглашений. Также положительную роль сыграли и высказывания госсекретарей США и НАТО о том, что в случае "вторжения" ни Вашингтон, ни альянс не станут вмешиваться в военные действия. Однако все еще есть те, кто упорно распространяют ложную информацию о ситуации с Украиной, подчеркнул Крейчи."США продолжают называть "точные данные" о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник, или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра", — отметил эксперт.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва считает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220216/bayden-1773065514.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/lavrov-1773123785.html

https://ria.ru/20220216/voyska-1773129208.html

франция

южная осетия

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эммануэль макрон, дмитрий песков, франция, южная осетия, россия, нато, сша, украина