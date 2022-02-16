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Украина отказалась от сотрудничества со странами СНГ по антитеррору
Украина отказалась от сотрудничества со странами СНГ по антитеррору - РИА Новости, 16.02.2022
Украина отказалась от сотрудничества со странами СНГ по антитеррору
Верховная рада на заседании в среду приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра со странами СНГ, такое... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:39
2022-02-16T17:15
в мире
украина
верховная рада украины
россия
снг
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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Верховная рада на заседании в среду приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра со странами СНГ, такое решение поддержали 309 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.В пояснительной записке к документу отмечается, что "вооруженная агрессия" России на территории Украины, "содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины" грубо нарушают права человека и основные свободы на Украине, приводят к гибели украинских военных и гражданских лиц, дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в стране."Эти действия России являются нарушением принципов международных отношений, подрывают основы правопорядка и безопасности в мире, нарушают права и свободы людей, проживающих на территории Украины. Учитывая изложенное и то, что Украина в течение 2014-2015 годов не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, целесообразно прекращение участия Украины в деятельности Антитеррористического центра государств — участников СНГ", — говорится в новом законе.Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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в мире, украина, верховная рада украины, россия, снг
14:39 16.02.2022 (обновлено: 17:15 16.02.2022)
 
Украина отказалась от сотрудничества со странами СНГ по антитеррору

Украина отказалась от сотрудничества в Антитеррористическом центре СНГ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины
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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Верховная рада на заседании в среду приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра со странами СНГ, такое решение поддержали 309 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что "вооруженная агрессия" России на территории Украины, "содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины" грубо нарушают права человека и основные свободы на Украине, приводят к гибели украинских военных и гражданских лиц, дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в стране.
"Эти действия России являются нарушением принципов международных отношений, подрывают основы правопорядка и безопасности в мире, нарушают права и свободы людей, проживающих на территории Украины. Учитывая изложенное и то, что Украина в течение 2014-2015 годов не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, целесообразно прекращение участия Украины в деятельности Антитеррористического центра государств — участников СНГ", — говорится в новом законе.
Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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