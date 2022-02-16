https://ria.ru/20220216/ukraina-1773110430.html

В Совфеде осудили насыщение Украины оружием

В Совфеде осудили насыщение Украины оружием - РИА Новости, 16.02.2022

В Совфеде осудили насыщение Украины оружием

Настроения украинских властей не зависят от США в полной мере, насыщение Украины оружием может спровоцировать Киев на силовые действия, считает вице-спикер... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:50

2022-02-16T13:50

2022-02-16T13:50

в мире

россия

киев

константин косачев

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Настроения украинских властей не зависят от США в полной мере, насыщение Украины оружием может спровоцировать Киев на силовые действия, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Проблема в том, что и США отнюдь не на 100% контролируют ситуацию. В частности, (президент США Джо) Байден уверен, что, вооружая Украину, Америка вносит вклад в стабилизацию - "мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя", - написал сенатор в своем посте в ФБ. При этом центральный тезис пропаганды – только страх перед санкциями и сопротивлением украинцев может остановить Россию, добавил он."Однако реальность имеет свойство не подчиняться чьим-либо расчетам. Вооружение Грузии и обещание решительной поддержки Запада в свое время вскружило голову (экс-президенту Михаилу) Саакашвили, который начал боевые действия против Цхинвала и миротворцев", - подчеркнул Косачев.По его словам, "возникает естественный вопрос: когда может быть достигнут тот порог насыщения Украины оружием, за которым ее руководители вдруг решат, что их попытка решить многолетний внутренний конфликт силой останется безнаказанной?".По мнению законодателя, "Байдену, если он действительно хочет избежать войны, пора послать сигнал не Москве, а Киеву: кто не хочет войны, не должен ее провоцировать".

https://ria.ru/20220215/oruzhie-1772817240.html

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в мире, россия, киев, константин косачев