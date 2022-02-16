https://ria.ru/20220216/ukraina-1773079354.html

Глава Евросовета предложил провести конференцию доноров Украины

Глава Евросовета предложил провести конференцию доноров Украины - РИА Новости, 16.02.2022

Глава Евросовета предложил провести конференцию доноров Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с предложением провести конференцию доноров Украины, чтобы поддержать украинскую экономику и реформы в стране. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:58

2022-02-16T11:58

2022-02-16T11:58

в мире

европарламент

страсбург

украина

евросовет

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с предложением провести конференцию доноров Украины, чтобы поддержать украинскую экономику и реформы в стране."Я здесь выступаю с инициативой реализовать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы поддержать экономическую устойчивость и реформы Украины", - сказал он, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

https://ria.ru/20220216/ukraina-1773034777.html

страсбург

украина

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в мире, европарламент, страсбург, украина, евросовет, шарль мишель