https://ria.ru/20220216/ukraina-1773034777.html
"А войны и нет": Британцы высмеяли "вторжение" России на Украину
Британцы высмеяли несостоявшееся "вторжение" России на Украину - РИА Новости, 16.02.2022
"А войны и нет": Британцы высмеяли "вторжение" России на Украину
Читатели британской The Daily Mail отреагировали на ранее распространявшиеся "данные" о российском "вторжении на Украину" сегодня утром. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T07:18
2022-02-16T07:18
2022-02-16T07:18
в мире
дмитрий песков
восточная европа
нато
украина
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772469940_0:376:2878:1995_1920x0_80_0_0_ca800bfd5e7182121e8b85cf3d53ae80.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Читатели британской The Daily Mail отреагировали на ранее распространявшиеся "данные" о российском "вторжении на Украину" сегодня утром.Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения" - якобы это должно было произойти в три часа ночи среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве. Sun также назвало три часа ночи как "наиболее вероятное время", ссылаясь на разведслужбы США."Уже среда, друзья", - написал пользователь Archibald."Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка, такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой", - сыронизировал TheGreatPhilipWindow."Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ разочарование, много обещаний, толку ноль", - добавил Pelican."Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения (в Ираке. – прим. ред.)! "Война начнется в среду", нет, они там все в кроватях спят", - указал Delray4."Байден и СМИ, кажется, единственные, кто провоцирует это!" – выразил мнение WAJG_96."Друзья, не могли бы мы, наконец, прекратить эти воинствующие репортажи и истерию? Так называемые союзники в последние дни навредили Украине больше, чем России. Тысячи людей, в том числе предприниматели и их капитал, за последние дни покинули Украину", - заметил Arealistperspective.В Кремле ранее с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220216/reshenie-1773029617.html
https://ria.ru/20220216/feyki-1773031411.html
восточная европа
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772469940_150:407:2338:2048_1920x0_80_0_0_8a3f6fe08964ffaa7dcf4a746ab8941b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, восточная европа, нато, украина, донбасс, россия
Британцы высмеяли несостоявшееся "вторжение" России на Украину
Читатели Daily Mail раскритиковали СМИ за публикации о "вторжении" России на Украину
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости.
Читатели британской The Daily Mail отреагировали
на ранее распространявшиеся "данные" о российском "вторжении на Украину" сегодня утром.
Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения" - якобы это должно было произойти в три часа ночи среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве. Sun
также назвало три часа ночи как "наиболее вероятное время", ссылаясь на разведслужбы США
.
"Уже среда, друзья", - написал пользователь Archibald.
"Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка, такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой", - сыронизировал TheGreatPhilipWindow.
"Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ разочарование, много обещаний, толку ноль", - добавил Pelican.
"Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения (в Ираке. – прим. ред.)! "Война начнется в среду", нет, они там все в кроватях спят", - указал Delray4.
"Байден и СМИ, кажется, единственные, кто провоцирует это!" – выразил мнение WAJG_96.
"Друзья, не могли бы мы, наконец, прекратить эти воинствующие репортажи и истерию? Так называемые союзники в последние дни навредили Украине
больше, чем России
. Тысячи людей, в том числе предприниматели и их капитал, за последние дни покинули Украину", - заметил Arealistperspective.
В Кремле ранее с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
предложил украинцам завести для этого будильник.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе
.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО
, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.