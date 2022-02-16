https://ria.ru/20220216/ukraina-1773034777.html

"А войны и нет": Британцы высмеяли "вторжение" России на Украину

Британцы высмеяли несостоявшееся "вторжение" России на Украину - РИА Новости, 16.02.2022

"А войны и нет": Британцы высмеяли "вторжение" России на Украину

Читатели британской The Daily Mail отреагировали на ранее распространявшиеся "данные" о российском "вторжении на Украину" сегодня утром. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T07:18

2022-02-16T07:18

2022-02-16T07:18

в мире

дмитрий песков

восточная европа

нато

украина

донбасс

россия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Читатели британской The Daily Mail отреагировали на ранее распространявшиеся "данные" о российском "вторжении на Украину" сегодня утром.Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения" - якобы это должно было произойти в три часа ночи среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве. Sun также назвало три часа ночи как "наиболее вероятное время", ссылаясь на разведслужбы США."Уже среда, друзья", - написал пользователь Archibald."Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка, такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой", - сыронизировал TheGreatPhilipWindow."Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ разочарование, много обещаний, толку ноль", - добавил Pelican."Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения (в Ираке. – прим. ред.)! "Война начнется в среду", нет, они там все в кроватях спят", - указал Delray4."Байден и СМИ, кажется, единственные, кто провоцирует это!" – выразил мнение WAJG_96."Друзья, не могли бы мы, наконец, прекратить эти воинствующие репортажи и истерию? Так называемые союзники в последние дни навредили Украине больше, чем России. Тысячи людей, в том числе предприниматели и их капитал, за последние дни покинули Украину", - заметил Arealistperspective.В Кремле ранее с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220216/reshenie-1773029617.html

https://ria.ru/20220216/feyki-1773031411.html

восточная европа

украина

донбасс

россия

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в мире, дмитрий песков, восточная европа, нато, украина, донбасс, россия