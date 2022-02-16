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https://ria.ru/20220216/uglevodorody-1773179079.html
Россия и Бразилия обсудили добычу углеводородов в море
Россия и Бразилия обсудили добычу углеводородов в море - РИА Новости, 16.02.2022
Россия и Бразилия обсудили добычу углеводородов в море
Россия и Бразилия намерены углубить диалог по добыче углеводородов на морских месторождениях и по вопросам развития водородной и атомной энергетики, указывается РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:30
2022-02-16T17:41
экономика
россия
бразилия
владимир путин
жаир болсонару
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия намерены углубить диалог по добыче углеводородов на морских месторождениях и по вопросам развития водородной и атомной энергетики, указывается в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Жаира Болсонару, опубликованном на сайте Кремля."Президенты выразили намерение углубить диалог по таким темам, как добыча углеводородов на морских месторождениях, развитие водородной и атомной энергетики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220216/kosmos-1773175281.html
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экономика, россия, бразилия, владимир путин, жаир болсонару
17:30 16.02.2022 (обновлено: 17:41 16.02.2022)
 
Россия и Бразилия обсудили добычу углеводородов в море

Россия и Бразилия намерены углубить диалог по добыче углеводородов в море

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия намерены углубить диалог по добыче углеводородов на морских месторождениях и по вопросам развития водородной и атомной энергетики, указывается в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Жаира Болсонару, опубликованном на сайте Кремля.
"Президенты выразили намерение углубить диалог по таким темам, как добыча углеводородов на морских месторождениях, развитие водородной и атомной энергетики", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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ЭкономикаРоссияБразилияВладимир ПутинЖаир Болсонару
 
 
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