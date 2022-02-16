16:42 16.02.2022 (обновлено: 17:29 16.02.2022)
Россия проводит учения на фоне накачивания Украины оружием, заявил МИД
Представитель МИД Захарова: военные учения проводятся на фоне накачивания Украины оружием
© Минобороны РФВозвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
© Минобороны РФ
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия проводит военные учения, так как Украина и регион накачиваются оружием, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором проходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием на протяжении последних лет", — сказала она на брифинге.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации в соседней стране, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом представитель Кремля, комментируя заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе, отметил, что у альянса имеются проблемы в системе оценки ситуации.