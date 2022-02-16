https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773161223.html

Россия проводит учения на фоне накачивания Украины оружием, заявил МИД

Россия проводит учения на фоне накачивания Украины оружием, заявил МИД - РИА Новости, 16.02.2022

Россия проводит учения на фоне накачивания Украины оружием, заявил МИД

Россия проводит военные учения, так как Украина и регион накачиваются оружием, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:42

2022-02-16T16:42

2022-02-16T17:29

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия проводит военные учения, так как Украина и регион накачиваются оружием, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором проходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием на протяжении последних лет", — сказала она на брифинге.По словам дипломата, Москва понимает непредсказуемость того, что может произойти на Украине и что страны НАТО обычно "в таких случаях делают".Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации в соседней стране, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом представитель Кремля, комментируя заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе, отметил, что у альянса имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220216/oruzhie-1773153013.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, нато