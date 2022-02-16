Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773161223.html
Россия проводит учения на фоне накачивания Украины оружием, заявил МИД
Россия проводит учения на фоне накачивания Украины оружием, заявил МИД - РИА Новости, 16.02.2022
Россия проводит учения на фоне накачивания Украины оружием, заявил МИД
Россия проводит военные учения, так как Украина и регион накачиваются оружием, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:42
2022-02-16T17:29
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772938479_53:0:1148:616_1920x0_80_0_0_f0954fa5ad44997b5f3f21b49276c0a1.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия проводит военные учения, так как Украина и регион накачиваются оружием, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором проходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием на протяжении последних лет", — сказала она на брифинге.По словам дипломата, Москва понимает непредсказуемость того, что может произойти на Украине и что страны НАТО обычно "в таких случаях делают".Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации в соседней стране, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом представитель Кремля, комментируя заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе, отметил, что у альянса имеются проблемы в системе оценки ситуации.
https://ria.ru/20220216/oruzhie-1773153013.html
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772938479_190:0:1011:616_1920x0_80_0_0_617993d9140fd74d1ca76a3794c4f885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, нато
16:42 16.02.2022 (обновлено: 17:29 16.02.2022)
 
Россия проводит учения на фоне накачивания Украины оружием, заявил МИД

Представитель МИД Захарова: военные учения проводятся на фоне накачивания Украины оружием

© Минобороны РФВозвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
© Минобороны РФ
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия проводит военные учения, так как Украина и регион накачиваются оружием, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором проходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием на протяжении последних лет", — сказала она на брифинге.
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16:18
В Совбезе предостерегли от перенасыщения Украины оружием
По словам дипломата, Москва понимает непредсказуемость того, что может произойти на Украине и что страны НАТО обычно "в таких случаях делают".
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации в соседней стране, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом представитель Кремля, комментируя заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе, отметил, что у альянса имеются проблемы в системе оценки ситуации.
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
15:37
Читатели Daily Mail призвали СМИ извиниться за фейки о российском вторжении
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала