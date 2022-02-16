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Немецкого военного атташе пригласили наблюдать за учениями в Белоруссии
Немецкого военного атташе пригласили наблюдать за учениями в Белоруссии - РИА Новости, 16.02.2022
Немецкого военного атташе пригласили наблюдать за учениями в Белоруссии
Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что намерено принять приглашение для военного атташе наблюдать учения РФ и Белоруссии, как только это будет возможно... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:12
2022-02-16T16:21
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что намерено принять приглашение для военного атташе наблюдать учения РФ и Белоруссии, как только это будет возможно "с логистической точки зрения", сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военные атташе и представители СМИ приглашены на заключительный этап масштабных учений "Союзная решимость-2022" армий России и Белоруссии."Да, такое приглашение получено. И мы планируем также принять это приглашение, как только это будет возможно с логистической точки зрения", - заявил Бургер на брифинге в среду.
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белоруссия, в мире, россия, германия, мид германии
16:12 16.02.2022 (обновлено: 16:21 16.02.2022)
 
Немецкого военного атташе пригласили наблюдать за учениями в Белоруссии

МИД ФРГ: военный атташе получил приглашение быть наблюдателем на учениях в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что намерено принять приглашение для военного атташе наблюдать учения РФ и Белоруссии, как только это будет возможно "с логистической точки зрения", сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военные атташе и представители СМИ приглашены на заключительный этап масштабных учений "Союзная решимость-2022" армий России и Белоруссии.
"Да, такое приглашение получено. И мы планируем также принять это приглашение, как только это будет возможно с логистической точки зрения", - заявил Бургер на брифинге в среду.
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
09:48
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