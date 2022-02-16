https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773151296.html

Немецкого военного атташе пригласили наблюдать за учениями в Белоруссии

Немецкого военного атташе пригласили наблюдать за учениями в Белоруссии - РИА Новости, 16.02.2022

Немецкого военного атташе пригласили наблюдать за учениями в Белоруссии

Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что намерено принять приглашение для военного атташе наблюдать учения РФ и Белоруссии, как только это будет возможно... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:12

2022-02-16T16:12

2022-02-16T16:21

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что намерено принять приглашение для военного атташе наблюдать учения РФ и Белоруссии, как только это будет возможно "с логистической точки зрения", сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военные атташе и представители СМИ приглашены на заключительный этап масштабных учений "Союзная решимость-2022" армий России и Белоруссии."Да, такое приглашение получено. И мы планируем также принять это приглашение, как только это будет возможно с логистической точки зрения", - заявил Бургер на брифинге в среду.

https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773048680.html

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белоруссия, в мире, россия, германия, мид германии