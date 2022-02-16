https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773115262.html
Танковая армия Западного ВО начала возвращаться с учений
Танковая армия Западного ВО начала возвращаться с учений - РИА Новости, 16.02.2022
Танковая армия Западного ВО начала возвращаться с учений
Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:03
2022-02-16T14:03
2022-02-16T14:25
безопасность
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений, сообщает Минобороны России.Ранее в тот же день военное ведомство объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) возвращаются из Крыма, где также проходили эпизоды масштабных маневров. Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все военные округа, флоты и ВДВ, завершится 20 февраля."Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров", — говорится в сообщении.По прибытии туда боевую технику обслужат и подготовят к дальнейшим плановым учениям зимнего периода.В понедельник состоялась встреча президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022", а также ход переговоров по гарантиям безопасности.Во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил о том, что часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений , а также тактических маневров в Крыму.Российское оборонное ведомство продемонстрировало ролики с погрузкой техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
2022-02-16T14:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)
14:03 16.02.2022 (обновлено: 14:25 16.02.2022)
Танковая армия Западного ВО начала возвращаться с учений
Танковая армия Западного ВО начала возвращаться с учений в пункты постоянной дислокации
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений, сообщает Минобороны России.
Ранее в тот же день военное ведомство объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО
) возвращаются из Крыма, где также проходили эпизоды масштабных маневров. Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все военные округа, флоты и ВДВ
, завершится 20 февраля.
"Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров", — говорится в сообщении.
По прибытии туда боевую технику обслужат и подготовят к дальнейшим плановым учениям зимнего периода.
В понедельник состоялась встреча президента Владимира Путина
, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они обсудили военные маневры России
и Белоруссии
"Союзная решимость — 2022", а также ход переговоров по гарантиям безопасности.
Во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил о том, что часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений , а также тактических маневров в Крыму.
Российское оборонное ведомство продемонстрировало ролики с погрузкой техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.