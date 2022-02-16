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Российские военные полностью покинут Белоруссию после учений, заявил Макей
Российские военные полностью покинут Белоруссию после учений, заявил Макей - РИА Новости, 16.02.2022
Российские военные полностью покинут Белоруссию после учений, заявил Макей
После окончания маневров "Союзная решимость — 2022" все российские подразделения покинут Белоруссию, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:41
2022-02-16T12:45
владимир макей
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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. После окончания маневров "Союзная решимость — 2022" все российские подразделения покинут Белоруссию, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей."Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений", — сказал он на пресс-конференции.Отдельно Макей подчеркнул, что количество задействованных солдат и техники не превышает параметры венского документа 2011 года и не нарушают его положения.Маневры "Союзная решимость — 2021" начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил и продлятся до 20 числа. Это проверка сил реагирования Союзного государства, цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.В понедельник состоялась встреча президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.Во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил о том, что часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений , а также тактических маневров в Крыму.Российское оборонное ведомство продемонстрировало ролики с погрузкой техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.
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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
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владимир макей
11:41 16.02.2022 (обновлено: 12:45 16.02.2022)
 
Российские военные полностью покинут Белоруссию после учений, заявил Макей

Глава МИД Макей: ни одного российского военного не останется в Белоруссии после учений

© Sputnik / Перейти в фотобанкТактический ракетный комплекс "Точка"
Тактический ракетный комплекс Точка
© Sputnik
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Тактический ракетный комплекс "Точка"
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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. После окончания маневров "Союзная решимость — 2022" все российские подразделения покинут Белоруссию, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений", — сказал он на пресс-конференции.
Отдельно Макей подчеркнул, что количество задействованных солдат и техники не превышает параметры венского документа 2011 года и не нарушают его положения.
Маневры "Союзная решимость — 2021" начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил и продлятся до 20 числа. Это проверка сил реагирования Союзного государства, цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.
Боевые машины десанта во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 22:42Авторы
"Союзная решимость" есть, а "вторжения" так и нет
В понедельник состоялась встреча президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.
Во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил о том, что часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений , а также тактических маневров в Крыму.
Российское оборонное ведомство продемонстрировало ролики с погрузкой техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.
 
Владимир Макей
 
 
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