https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773075579.html

Российские военные полностью покинут Белоруссию после учений, заявил Макей

Российские военные полностью покинут Белоруссию после учений, заявил Макей - РИА Новости, 16.02.2022

Российские военные полностью покинут Белоруссию после учений, заявил Макей

После окончания маневров "Союзная решимость — 2022" все российские подразделения покинут Белоруссию, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:41

2022-02-16T11:41

2022-02-16T12:45

владимир макей

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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. После окончания маневров "Союзная решимость — 2022" все российские подразделения покинут Белоруссию, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей."Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений", — сказал он на пресс-конференции.Отдельно Макей подчеркнул, что количество задействованных солдат и техники не превышает параметры венского документа 2011 года и не нарушают его положения.Маневры "Союзная решимость — 2021" начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил и продлятся до 20 числа. Это проверка сил реагирования Союзного государства, цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.В понедельник состоялась встреча президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.Во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил о том, что часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений , а также тактических маневров в Крыму.Российское оборонное ведомство продемонстрировало ролики с погрузкой техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772808246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир макей