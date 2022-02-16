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Тыловые части Южного ВО начали возвращаться домой после учений в Крыму
Тыловые части Южного ВО начали возвращаться домой после учений в Крыму - РИА Новости, 16.02.2022
Тыловые части Южного ВО начали возвращаться домой после учений в Крыму
Тыловые подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к маршу в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Крыму, сообщает в среду... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:03
2022-02-16T11:03
безопасность
россия
южный военный округ
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тыловые подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к маршу в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Крыму, сообщает в среду Минобороны РФ.В Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. В частности, продолжается совместное российско-белорусское учение "Союзная решимость-2022". Оно завершится 20 февраля."Подразделения соединения материально-технического обеспечения Южного военного округа после завершения мероприятий боевой подготовки приступили к совершению марша на штатной технике в пункт постоянной дислокации. Личный состав подразделений МТО округа принимал участие в плановых тактических учениях на общевойсковых полигонах Крымского полуострова", - говорится в сообщении.Часть маршрута автомобильной колонны общей протяженностью свыше 500 километров проходит по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту. На маршруте движения колонны организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи военной автомобильной инспекции.Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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безопасность, россия, южный военный округ
11:03 16.02.2022
 
Тыловые части Южного ВО начали возвращаться домой после учений в Крыму

Тыловые части Южного ВО начали возвращаться в места дислокации после учений в Крыму

© Минобороны РоссииПогрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
© Минобороны России
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тыловые подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к маршу в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Крыму, сообщает в среду Минобороны РФ.
В Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. В частности, продолжается совместное российско-белорусское учение "Союзная решимость-2022". Оно завершится 20 февраля.
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"Подразделения соединения материально-технического обеспечения Южного военного округа после завершения мероприятий боевой подготовки приступили к совершению марша на штатной технике в пункт постоянной дислокации. Личный состав подразделений МТО округа принимал участие в плановых тактических учениях на общевойсковых полигонах Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Часть маршрута автомобильной колонны общей протяженностью свыше 500 километров проходит по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту. На маршруте движения колонны организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи военной автомобильной инспекции.
Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.
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