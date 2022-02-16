https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773063829.html

Тыловые части Южного ВО начали возвращаться домой после учений в Крыму

Тыловые части Южного ВО начали возвращаться домой после учений в Крыму - РИА Новости, 16.02.2022

Тыловые части Южного ВО начали возвращаться домой после учений в Крыму

Тыловые подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к маршу в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Крыму, сообщает в среду... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:03

2022-02-16T11:03

2022-02-16T11:03

безопасность

россия

южный военный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773105853_229:0:3479:1828_1920x0_80_0_0_7ef9e4e4c5d1ff8c08eb170140196b10.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тыловые подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к маршу в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Крыму, сообщает в среду Минобороны РФ.В Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. В частности, продолжается совместное российско-белорусское учение "Союзная решимость-2022". Оно завершится 20 февраля."Подразделения соединения материально-технического обеспечения Южного военного округа после завершения мероприятий боевой подготовки приступили к совершению марша на штатной технике в пункт постоянной дислокации. Личный состав подразделений МТО округа принимал участие в плановых тактических учениях на общевойсковых полигонах Крымского полуострова", - говорится в сообщении.Часть маршрута автомобильной колонны общей протяженностью свыше 500 километров проходит по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту. На маршруте движения колонны организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи военной автомобильной инспекции.Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220216/feyki-1773031411.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, южный военный округ