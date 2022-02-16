Тыловые части Южного ВО начали возвращаться домой после учений в Крыму
Тыловые части Южного ВО начали возвращаться в места дислокации после учений в Крыму
© Минобороны РоссииПогрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Тыловые подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к маршу в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Крыму, сообщает в среду Минобороны РФ.
В Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. В частности, продолжается совместное российско-белорусское учение "Союзная решимость-2022". Оно завершится 20 февраля.
"Подразделения соединения материально-технического обеспечения Южного военного округа после завершения мероприятий боевой подготовки приступили к совершению марша на штатной технике в пункт постоянной дислокации. Личный состав подразделений МТО округа принимал участие в плановых тактических учениях на общевойсковых полигонах Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Часть маршрута автомобильной колонны общей протяженностью свыше 500 километров проходит по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту. На маршруте движения колонны организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи военной автомобильной инспекции.
Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.