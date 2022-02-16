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Украинский атташе посетил учения в Белоруссии
Украинский атташе посетил учения в Белоруссии - РИА Новости, 16.02.2022
Украинский атташе посетил учения в Белоруссии
Украинский атташе по вопросам обороны во вторник посетил учения в Белоруссии, в среду на учения на Украину приедет белорусский атташе по вопросам обороны,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:48
2022-02-16T10:04
в мире
украина
белоруссия
алексей резников
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Украинский атташе по вопросам обороны во вторник посетил учения в Белоруссии, в среду на учения на Украину приедет белорусский атташе по вопросам обороны, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников."Два дня назад у меня был очень важный разговор с моим белорусским коллегой Виктором Хрениным. На Украине особенно теплые чувства до белорусского народа, мы заинтересованы сохранить добрососедские отношения. Он заверил меня, что никаких угроз с территории Белоруссии для Украины нет и не будет. Мы сразу сделали ряд шагов для укрепления доверия. Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Белоруссии, сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно", - сказал Резников в ходе телемарафона ко Дню единения.
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в мире, украина, белоруссия, алексей резников
09:48 16.02.2022 (обновлено: 10:04 16.02.2022)
 
Украинский атташе посетил учения в Белоруссии

Глава Минобороны Резников: украинский атташе посетил учения в Белоруссии

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Украинский атташе по вопросам обороны во вторник посетил учения в Белоруссии, в среду на учения на Украину приедет белорусский атташе по вопросам обороны, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Два дня назад у меня был очень важный разговор с моим белорусским коллегой Виктором Хрениным. На Украине особенно теплые чувства до белорусского народа, мы заинтересованы сохранить добрососедские отношения. Он заверил меня, что никаких угроз с территории Белоруссии для Украины нет и не будет. Мы сразу сделали ряд шагов для укрепления доверия. Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Белоруссии, сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно", - сказал Резников в ходе телемарафона ко Дню единения.
Перехват нарушителя воздушной границы: Су-35 на российско-белорусских учениях - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Су-35 ВВО перехватили "нарушителя" на учениях "Союзная решимость-2022"
 
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