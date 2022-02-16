https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773048680.html

Украинский атташе посетил учения в Белоруссии

Украинский атташе посетил учения в Белоруссии - РИА Новости, 16.02.2022

Украинский атташе посетил учения в Белоруссии

Украинский атташе по вопросам обороны во вторник посетил учения в Белоруссии, в среду на учения на Украину приедет белорусский атташе по вопросам обороны,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:48

2022-02-16T09:48

2022-02-16T10:04

в мире

украина

белоруссия

алексей резников

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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Украинский атташе по вопросам обороны во вторник посетил учения в Белоруссии, в среду на учения на Украину приедет белорусский атташе по вопросам обороны, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников."Два дня назад у меня был очень важный разговор с моим белорусским коллегой Виктором Хрениным. На Украине особенно теплые чувства до белорусского народа, мы заинтересованы сохранить добрососедские отношения. Он заверил меня, что никаких угроз с территории Белоруссии для Украины нет и не будет. Мы сразу сделали ряд шагов для укрепления доверия. Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Белоруссии, сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно", - сказал Резников в ходе телемарафона ко Дню единения.

https://ria.ru/20220216/su-35-1773030273.html

украина

белоруссия

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в мире, украина, белоруссия, алексей резников