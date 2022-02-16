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Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз

Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз - РИА Новости, 16.02.2022

Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранные туристы совершили 288,3 тысячи поездок в Россию, что в 17,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019-м, РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:39

2022-02-16T14:39

2022-02-16T14:39

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранные туристы совершили 288,3 тысячи поездок в Россию, что в 17,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019-м, сообщает АТОР.Заметнее всего сократился въездной турпоток из Израиля — в 167 раз (с 200 тысяч человек в 2019-м до 1,2 тысячи в 2021-м), а также из Италии, Южной Кореи, Франции, Китая, Великобритании и Испании, следует из статистических данных.По словам экспертов, рейтинг стран-лидеров въездного туризма в текущих реалиях формируется по принципу доступности авиаперевозок и открытости границ. В 2021 году на первое место по количеству иностранных гостей вышла Куба: в РФ побывало 72,4 тысячи граждан страны, что почти в три раза больше, чем до пандемии (в 2019-м турпоток составлял 24,2 тысячи человек).На втором месте — Германия (38,1 тысяч), а замыкает тройку лидеров ОАЭ (26,4 тысяч). Также в список вошли Турция, Индия, Катар, Казахстан, США, Сербия и Армения.

https://ria.ru/20220214/priglashenie-1772801833.html

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