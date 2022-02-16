https://ria.ru/20220216/turpotok-1773087205.html
Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз
Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз - РИА Новости, 16.02.2022
Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз
По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранные туристы совершили 288,3 тысячи поездок в Россию, что в 17,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019-м, РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:39
2022-02-16T14:39
2022-02-16T14:39
туризм
новости - туризм
россия
куба
турпоток
германия
оаэ
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984609_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_001ce705f574dfd9ead14292692272b4.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранные туристы совершили 288,3 тысячи поездок в Россию, что в 17,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019-м, сообщает АТОР.Заметнее всего сократился въездной турпоток из Израиля — в 167 раз (с 200 тысяч человек в 2019-м до 1,2 тысячи в 2021-м), а также из Италии, Южной Кореи, Франции, Китая, Великобритании и Испании, следует из статистических данных.По словам экспертов, рейтинг стран-лидеров въездного туризма в текущих реалиях формируется по принципу доступности авиаперевозок и открытости границ. В 2021 году на первое место по количеству иностранных гостей вышла Куба: в РФ побывало 72,4 тысячи граждан страны, что почти в три раза больше, чем до пандемии (в 2019-м турпоток составлял 24,2 тысячи человек).На втором месте — Германия (38,1 тысяч), а замыкает тройку лидеров ОАЭ (26,4 тысяч). Также в список вошли Турция, Индия, Катар, Казахстан, США, Сербия и Армения.
https://ria.ru/20220214/priglashenie-1772801833.html
россия
куба
германия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984609_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d5cbcefd1212577266d4d44cdd2650c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, куба, турпоток, германия, оаэ, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), статистика
Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз
В 2021 году Россию посетило около 288 тысяч иностранных туристов
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранные туристы совершили 288,3 тысячи поездок в Россию, что в 17,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019-м, сообщает
АТОР.
Заметнее всего сократился въездной турпоток из Израиля — в 167 раз (с 200 тысяч человек в 2019-м до 1,2 тысячи в 2021-м), а также из Италии, Южной Кореи, Франции, Китая, Великобритании и Испании, следует из статистических данных.
По словам экспертов, рейтинг стран-лидеров въездного туризма в текущих реалиях формируется по принципу доступности авиаперевозок и открытости границ.
В 2021 году на первое место по количеству иностранных гостей вышла Куба: в РФ побывало 72,4 тысячи граждан страны, что почти в три раза больше, чем до пандемии (в 2019-м турпоток составлял 24,2 тысячи человек).
На втором месте — Германия (38,1 тысяч), а замыкает тройку лидеров ОАЭ (26,4 тысяч). Также в список вошли Турция, Индия, Катар, Казахстан, США, Сербия и Армения.