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Туризм
https://ria.ru/20220216/turpotok-1773087205.html
Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз
Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз - РИА Новости, 16.02.2022
Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз
По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранные туристы совершили 288,3 тысячи поездок в Россию, что в 17,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019-м, РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:39
2022-02-16T14:39
туризм
новости - туризм
россия
куба
турпоток
германия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранные туристы совершили 288,3 тысячи поездок в Россию, что в 17,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019-м, сообщает АТОР.Заметнее всего сократился въездной турпоток из Израиля — в 167 раз (с 200 тысяч человек в 2019-м до 1,2 тысячи в 2021-м), а также из Италии, Южной Кореи, Франции, Китая, Великобритании и Испании, следует из статистических данных.По словам экспертов, рейтинг стран-лидеров въездного туризма в текущих реалиях формируется по принципу доступности авиаперевозок и открытости границ. В 2021 году на первое место по количеству иностранных гостей вышла Куба: в РФ побывало 72,4 тысячи граждан страны, что почти в три раза больше, чем до пандемии (в 2019-м турпоток составлял 24,2 тысячи человек).На втором месте — Германия (38,1 тысяч), а замыкает тройку лидеров ОАЭ (26,4 тысяч). Также в список вошли Турция, Индия, Катар, Казахстан, США, Сербия и Армения.
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новости - туризм, россия, куба, турпоток, германия, оаэ, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), статистика
14:39 16.02.2022
 
Иностранный турпоток в Россию сократился почти в 18 раз

В 2021 году Россию посетило около 288 тысяч иностранных туристов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранные туристы совершили 288,3 тысячи поездок в Россию, что в 17,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019-м, сообщает АТОР.
Заметнее всего сократился въездной турпоток из Израиля — в 167 раз (с 200 тысяч человек в 2019-м до 1,2 тысячи в 2021-м), а также из Италии, Южной Кореи, Франции, Китая, Великобритании и Испании, следует из статистических данных.
По словам экспертов, рейтинг стран-лидеров въездного туризма в текущих реалиях формируется по принципу доступности авиаперевозок и открытости границ.
В 2021 году на первое место по количеству иностранных гостей вышла Куба: в РФ побывало 72,4 тысячи граждан страны, что почти в три раза больше, чем до пандемии (в 2019-м турпоток составлял 24,2 тысячи человек).
На втором месте — Германия (38,1 тысяч), а замыкает тройку лидеров ОАЭ (26,4 тысяч). Также в список вошли Турция, Индия, Катар, Казахстан, США, Сербия и Армения.
Приглашение в Россию - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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Как пригласить иностранца в Россию: процедура, сроки и основные ошибки
 
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