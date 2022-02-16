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Власти США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева
Власти США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева - РИА Новости, 16.02.2022
Власти США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева
Власти США временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления из Киева, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:10
2022-02-16T08:10
в мире
сша
украина
киев
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Власти США временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления из Киева, пишет газета New York Times со ссылкой на источник."США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник, спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов", - пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника.Как утверждает издание, перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может затруднить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины, во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну. Источник РИА Новости сообщил, что российская сторона не планирует переносить свое украинское посольство из Киева.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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сша
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в мире, сша, украина, киев, центральное разведывательное управление (цру)
08:10 16.02.2022
 
Власти США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева

New York Times: США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева

© REUTERS / Valentyn OgirenkoГосударственный флаг США во время митинга на площади Независимости в Киеве
Государственный флаг США во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Государственный флаг США во время митинга на площади Независимости в Киеве
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Власти США временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления из Киева, пишет газета New York Times со ссылкой на источник.
"США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник, спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов", - пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника.
Как утверждает издание, перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может затруднить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины, во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну. Источник РИА Новости сообщил, что российская сторона не планирует переносить свое украинское посольство из Киева.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:32
В Совфеде заявили о создании на Западной Украине квазигосударства
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреСШАУкраинаКиевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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