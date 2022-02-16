https://ria.ru/20220216/tsru-1773038888.html

Власти США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева

Власти США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева - РИА Новости, 16.02.2022

Власти США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева

Власти США временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления из Киева, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T08:10

2022-02-16T08:10

2022-02-16T08:10

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украина

киев

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Власти США временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления из Киева, пишет газета New York Times со ссылкой на источник."США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник, спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов", - пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника.Как утверждает издание, перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может затруднить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины, во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Также Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну. Источник РИА Новости сообщил, что российская сторона не планирует переносить свое украинское посольство из Киева.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220215/kvazigosudarstvo-1772911905.html

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в мире, сша, украина, киев, центральное разведывательное управление (цру)