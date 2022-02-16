Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/tsar-1773038709.html
В ЦАР нет необходимости в новых инструкторах из России, заявил премьер
В ЦАР нет необходимости в новых инструкторах из России, заявил премьер - РИА Новости, 16.02.2022
В ЦАР нет необходимости в новых инструкторах из России, заявил премьер
Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что в стране "нет необходимости" в новых инструкторах из России,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:10
2022-02-16T08:10
в мире
цар
совет безопасности оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149043/48/1490434898_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_aecbc261151c3999ceabc6694d05b1c3.jpg
БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что в стране "нет необходимости" в новых инструкторах из России, так как ситуация под контролем."Я скажу вам, нет", - отметил Молуа в ответ на вопрос о том, хочет ли он увеличить число инструкторов из РФ.По словам премьера, в стране сейчас "все в порядке".Союзники помогли ЦАР, утверждает Молуа, теперь население должно "получать пользу".Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера назначил Феликса Молуа на пост премьера 7 февраля. Молуа занимает пост премьера и государственного министра экономики и планирования.Посол РФ в Банги заявлял ранее РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.
https://ria.ru/20220216/posol-1773034151.html
https://ria.ru/20220207/ekonomika-1771415390.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149043/48/1490434898_256:0:5376:3840_1920x0_80_0_0_acfafc8b69da7582cb0354f33a3b3f9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, совет безопасности оон, россия
08:10 16.02.2022
 
В ЦАР нет необходимости в новых инструкторах из России, заявил премьер

Премьер ЦАР Молуа: в республике нет необходимости в новых инструкторах из России

© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что в стране "нет необходимости" в новых инструкторах из России, так как ситуация под контролем.
"Я скажу вам, нет", - отметил Молуа в ответ на вопрос о том, хочет ли он увеличить число инструкторов из РФ.
Флаг ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
07:08
Новый премьер ЦАР заявил, что готов принять российского посла
По словам премьера, в стране сейчас "все в порядке".
"Три года назад речь шла о 80% территории (ЦАР) под контролем вооруженных группировок. Кто сейчас готов утверждать то же самое?" - сказал Молуа в одном из первых интервью в новой должности.
Союзники помогли ЦАР, утверждает Молуа, теперь население должно "получать пользу".
Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера назначил Феликса Молуа на пост премьера 7 февраля. Молуа занимает пост премьера и государственного министра экономики и планирования.
Посол РФ в Банги заявлял ранее РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 10:11
В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР
 
В миреЦАРСовет Безопасности ООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала