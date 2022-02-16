https://ria.ru/20220216/tsar-1773038709.html
В ЦАР нет необходимости в новых инструкторах из России, заявил премьер
В ЦАР нет необходимости в новых инструкторах из России, заявил премьер - РИА Новости, 16.02.2022
В ЦАР нет необходимости в новых инструкторах из России, заявил премьер
Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что в стране "нет необходимости" в новых инструкторах из России,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T08:10
2022-02-16T08:10
2022-02-16T08:10
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БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что в стране "нет необходимости" в новых инструкторах из России, так как ситуация под контролем."Я скажу вам, нет", - отметил Молуа в ответ на вопрос о том, хочет ли он увеличить число инструкторов из РФ.По словам премьера, в стране сейчас "все в порядке".Союзники помогли ЦАР, утверждает Молуа, теперь население должно "получать пользу".Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера назначил Феликса Молуа на пост премьера 7 февраля. Молуа занимает пост премьера и государственного министра экономики и планирования.Посол РФ в Банги заявлял ранее РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.
https://ria.ru/20220216/posol-1773034151.html
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в мире, цар, совет безопасности оон, россия
В ЦАР нет необходимости в новых инструкторах из России, заявил премьер
Премьер ЦАР Молуа: в республике нет необходимости в новых инструкторах из России
БАНГИ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа заявил в интервью РИА Новости, что в стране "нет необходимости" в новых инструкторах из России, так как ситуация под контролем.
"Я скажу вам, нет", - отметил Молуа в ответ на вопрос о том, хочет ли он увеличить число инструкторов из РФ.
По словам премьера, в стране сейчас "все в порядке".
"Три года назад речь шла о 80% территории (ЦАР) под контролем вооруженных группировок. Кто сейчас готов утверждать то же самое?" - сказал Молуа в одном из первых интервью в новой должности.
Союзники помогли ЦАР, утверждает Молуа, теперь население должно "получать пользу".
Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера назначил Феликса Молуа на пост премьера 7 февраля. Молуа занимает пост премьера и государственного министра экономики и планирования.
Посол РФ в Банги заявлял ранее РИА Новости, что в ЦАР
присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН
и санкционного комитета.