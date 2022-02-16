https://ria.ru/20220216/trass-1773180350.html

МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России

МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России - РИА Новости, 16.02.2022

МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России

Глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о России, считает официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:36

2022-02-16T17:36

2022-02-16T18:21

лиз трасс

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.По мнению Захаровой, истерика в британских средствах массовой информации позволяет отвлечь внимание общественности от того факта, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения, а также оправдать его попытки решить гражданское противостояние силовым путем."Есть и просто внутриполитические задачи, те проблемы, с которыми столкнулась команда премьер-министра Бориса Джонсона, в которую она (Лиз Трасс. — Прим. ред.) тоже входит. Все это грозит правительству отставкой, нужна какая-то внешняя сила, привлечение каких-то внешних поводов, которые могли бы отвлечь внимание от ситуации с их скандальными мероприятиями в ходе вводимых ими же ковидных ограничений", — пояснила представитель ведомства.Накануне Трасс назвала "весьма вероятным" (на англ. highly likely) "вторжение" России на Украину, несмотря на то что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений. Она также утверждала, что Москва готовит на Украине "операцию под чужим флагом" — при этом никаких доказательств министр не привела.В британских таблоидах также стали выходить материалы о "вторжении". Так, Sun и Mirror даже назвали "точное время" нападения — 4:00 мск среды, — однако сегодня с утра им пришлось заменить эту фразу.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/zakharova-1773187778.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/smi-1773107374.html

https://ria.ru/20220215/zakharova-1773017705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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лиз трасс