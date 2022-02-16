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МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России
МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России - РИА Новости, 16.02.2022
МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России
Глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о России, считает официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:36
2022-02-16T18:21
лиз трасс
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.По мнению Захаровой, истерика в британских средствах массовой информации позволяет отвлечь внимание общественности от того факта, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения, а также оправдать его попытки решить гражданское противостояние силовым путем."Есть и просто внутриполитические задачи, те проблемы, с которыми столкнулась команда премьер-министра Бориса Джонсона, в которую она (Лиз Трасс. — Прим. ред.) тоже входит. Все это грозит правительству отставкой, нужна какая-то внешняя сила, привлечение каких-то внешних поводов, которые могли бы отвлечь внимание от ситуации с их скандальными мероприятиями в ходе вводимых ими же ковидных ограничений", — пояснила представитель ведомства.Накануне Трасс назвала "весьма вероятным" (на англ. highly likely) "вторжение" России на Украину, несмотря на то что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений. Она также утверждала, что Москва готовит на Украине "операцию под чужим флагом" — при этом никаких доказательств министр не привела.В британских таблоидах также стали выходить материалы о "вторжении". Так, Sun и Mirror даже назвали "точное время" нападения — 4:00 мск среды, — однако сегодня с утра им пришлось заменить эту фразу.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/zakharova-1773187778.html
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лиз трасс
17:36 16.02.2022 (обновлено: 18:21 16.02.2022)
 
МИД призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России

МИД: британский министр Лиз Трасс обязана извиниться за распространение лжи о России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Вы знаете, глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи и обязана извиниться она перед народом России, Украины и перед народом Британии. А еще перед теми СМИ, которые посчитали, что ее заявления правда", — сказала дипломат на брифинге.

По мнению Захаровой, истерика в британских средствах массовой информации позволяет отвлечь внимание общественности от того факта, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения, а также оправдать его попытки решить гражданское противостояние силовым путем.
"Есть и просто внутриполитические задачи, те проблемы, с которыми столкнулась команда премьер-министра Бориса Джонсона, в которую она (Лиз Трасс. — Прим. ред.) тоже входит. Все это грозит правительству отставкой, нужна какая-то внешняя сила, привлечение каких-то внешних поводов, которые могли бы отвлечь внимание от ситуации с их скандальными мероприятиями в ходе вводимых ими же ковидных ограничений", — пояснила представитель ведомства.
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Накануне Трасс назвала "весьма вероятным" (на англ. highly likely) "вторжение" России на Украину, несмотря на то что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений. Она также утверждала, что Москва готовит на Украине "операцию под чужим флагом" — при этом никаких доказательств министр не привела.
В британских таблоидах также стали выходить материалы о "вторжении". Так, Sun и Mirror даже назвали "точное время" нападения — 4:00 мск среды, — однако сегодня с утра им пришлось заменить эту фразу.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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