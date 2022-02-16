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https://ria.ru/20220216/tiktok-1773067905.html
TikTok запустил процесс создания локального офиса в России
TikTok запустил процесс создания локального офиса в России - РИА Новости, 16.02.2022
TikTok запустил процесс создания локального офиса в России
TikTok начал процесс создания локального офиса в России в рамках закона о "приземлении", сообщил директор TikTok по связям с органами власти (GR) в Восточной... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:15
2022-02-16T11:15
сингапур (страна)
россия
госдума рф
tiktok
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. TikTok начал процесс создания локального офиса в России в рамках закона о "приземлении", сообщил директор TikTok по связям с органами власти (GR) в Восточной Европе Сергей Соколов."Требование об открытии локального офиса мы выполним. Мы этот процесс уже запустили, будем создавать юридическое лицо", - сказал Соколов во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Он отметил, что процесс оказался долгим, поэтому штаб-квартира компании в Сингапуре была бы признательна, если бы им дали дополнительное время.С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.
https://ria.ru/20211223/tiktok-1765028463.html
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сингапур (страна), россия, госдума рф, tiktok, общество
11:15 16.02.2022
 
TikTok запустил процесс создания локального офиса в России

TikTok запустил процесс создания локального офиса в России в рамках закона о "приземлении"

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. TikTok начал процесс создания локального офиса в России в рамках закона о "приземлении", сообщил директор TikTok по связям с органами власти (GR) в Восточной Европе Сергей Соколов.
"Требование об открытии локального офиса мы выполним. Мы этот процесс уже запустили, будем создавать юридическое лицо", - сказал Соколов во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.
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