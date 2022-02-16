TikTok запустил процесс создания локального офиса в России
TikTok запустил процесс создания локального офиса в России в рамках закона о "приземлении"
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. TikTok начал процесс создания локального офиса в России в рамках закона о "приземлении", сообщил директор TikTok по связям с органами власти (GR) в Восточной Европе Сергей Соколов.
"Требование об открытии локального офиса мы выполним. Мы этот процесс уже запустили, будем создавать юридическое лицо", - сказал Соколов во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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Он отметил, что процесс оказался долгим, поэтому штаб-квартира компании в Сингапуре была бы признательна, если бы им дали дополнительное время.
С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.
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