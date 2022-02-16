https://ria.ru/20220216/tekhnopolis-1773053241.html
Статус резидента технополиса "Москва" за год получили 15 компаний
Статус резидента технополиса "Москва" за год получили 15 компаний - РИА Новости, 16.02.2022
Статус резидента технополиса "Москва" за год получили 15 компаний
Еще 15 высокотехнологичных компаний с января 2021 по январь 2022 года получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:16
2022-02-16T10:16
2022-02-16T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
зеленоград
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Еще 15 высокотехнологичных компаний с января 2021 по январь 2022 года получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 миллиарда рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории ОЭЗ Москвы более 9,1 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Новые резиденты – это производители медицинских изделий, вакцины, фармацевтических препаратов, оптических элементов для лазерной техники, разработчики программного обеспечения, энергоэффективных решений, металлообрабатывающее предприятие, производители канатно-транспортных систем, вычислительной техники, а также организации, которые занимаются обработкой и хранением данных."Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке "Алабушево", остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тысяч квадратных метров", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.Особая экономическая зона "Технополис Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано порядка 200 высокотехнологичных компаний, в том числе 91 в статусе резидента. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о присоединении к площадке "Печатники" части бывшей промзоны "Южный порт".
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александр прохоров, москва, зеленоград
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Еще 15 высокотехнологичных компаний с января 2021 по январь 2022 года получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 миллиарда рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории ОЭЗ Москвы более 9,1 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, слова которого приводятся в сообщении.
Новые резиденты – это производители медицинских изделий, вакцины, фармацевтических препаратов, оптических элементов для лазерной техники, разработчики программного обеспечения, энергоэффективных решений, металлообрабатывающее предприятие, производители канатно-транспортных систем, вычислительной техники, а также организации, которые занимаются обработкой и хранением данных.
"Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке "Алабушево", остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тысяч квадратных метров", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано порядка 200 высокотехнологичных компаний, в том числе 91 в статусе резидента. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о присоединении к площадке "Печатники" части бывшей промзоны "Южный порт".