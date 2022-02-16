https://ria.ru/20220216/teaser-1772884089.html

Стало известно как будут выглядеть герои сериала по "Интервью с вампиром"

Стало известно как будут выглядеть герои сериала по "Интервью с вампиром" - РИА Новости, 16.02.2022

Стало известно как будут выглядеть герои сериала по "Интервью с вампиром"

Видеосервис AMC+ опубликовал в своем твиттер-аккаунте промо-ролик с тизерами своих крупных проектов, которые выйдут в этом году, в том числе несколько кадров... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T05:44

2022-02-16T05:44

2022-02-16T05:44

культура

новости культуры

кино и сериалы

кирстен данст

антонио бандерас

брэд питт (уильям бредли)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Видеосервис AMC+ опубликовал в своем твиттер-аккаунте промо-ролик с тизерами своих крупных проектов, которые выйдут в этом году, в том числе несколько кадров одного из самых ожидаемых сериалов — шоу по мотивам романа Энн Райс "Интервью с вампиром". На видео появляется главный антагонист — обворожительный и жестокий и испачканный кровью вампир Лестат в исполнении Сэма Рида, а также отказавшийся от титулов дворянин Луи, которого оборачивают в вампира. Его в сериале играет Джейкоб Андерсон, известный зрителям по роли Серого червя в "Игре престолов".В образе Клодии на экранах появится Бэйли Бас. Шоураннер и исполнительный продюсер проекта — Ролин Джонс ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Первый сезон выйдет позже в этом году и будет состоять из семи эпизодов. В 1994 году по мотивам книги Райс на экраны вышел одноименный фильм Нила Джорджана. Главные роли в нем исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер.Лента имела успех в прокате. При бюджете в 60 миллионов долларов она заработала 223 миллиона. Фильм "Интервью с вампиром" также получил две номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

https://ria.ru/20211212/ssha-1763335535.html

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новости культуры, кино и сериалы, кирстен данст, антонио бандерас, брэд питт (уильям бредли)