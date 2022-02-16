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Стало известно как будут выглядеть герои сериала по "Интервью с вампиром"
Стало известно как будут выглядеть герои сериала по "Интервью с вампиром" - РИА Новости, 16.02.2022
Стало известно как будут выглядеть герои сериала по "Интервью с вампиром"
Видеосервис AMC+ опубликовал в своем твиттер-аккаунте промо-ролик с тизерами своих крупных проектов, которые выйдут в этом году, в том числе несколько кадров... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T05:44
2022-02-16T05:44
2022-02-16T05:44
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кирстен данст
антонио бандерас
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Видеосервис AMC+ опубликовал в своем твиттер-аккаунте промо-ролик с тизерами своих крупных проектов, которые выйдут в этом году, в том числе несколько кадров одного из самых ожидаемых сериалов — шоу по мотивам романа Энн Райс "Интервью с вампиром". На видео появляется главный антагонист — обворожительный и жестокий и испачканный кровью вампир Лестат в исполнении Сэма Рида, а также отказавшийся от титулов дворянин Луи, которого оборачивают в вампира. Его в сериале играет Джейкоб Андерсон, известный зрителям по роли Серого червя в "Игре престолов".В образе Клодии на экранах появится Бэйли Бас. Шоураннер и исполнительный продюсер проекта — Ролин Джонс ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Первый сезон выйдет позже в этом году и будет состоять из семи эпизодов. В 1994 году по мотивам книги Райс на экраны вышел одноименный фильм Нила Джорджана. Главные роли в нем исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер.Лента имела успех в прокате. При бюджете в 60 миллионов долларов она заработала 223 миллиона. Фильм "Интервью с вампиром" также получил две номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус".
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новости культуры, кино и сериалы, кирстен данст, антонио бандерас, брэд питт (уильям бредли)
Стало известно как будут выглядеть герои сериала по "Интервью с вампиром"
Вышел первый тизер сериала по книге "Интервью с вампиром"
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Видеосервис AMC+ опубликовал в своем твиттер-аккаунте промо-ролик с тизерами своих крупных проектов, которые выйдут в этом году, в том числе несколько кадров одного из самых ожидаемых сериалов — шоу по мотивам романа Энн Райс "Интервью с вампиром".
На видео появляется главный антагонист — обворожительный и жестокий и испачканный кровью вампир Лестат в исполнении Сэма Рида, а также отказавшийся от титулов дворянин Луи, которого оборачивают в вампира. Его в сериале играет Джейкоб Андерсон, известный зрителям по роли Серого червя в "Игре престолов".
В образе Клодии на экранах появится Бэйли Бас.
Шоураннер и исполнительный продюсер проекта — Ролин Джонс ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Первый сезон выйдет позже в этом году и будет состоять из семи эпизодов.
В 1994 году по мотивам книги Райс на экраны вышел одноименный фильм Нила Джорджана. Главные роли в нем исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер.
Лента имела успех в прокате. При бюджете в 60 миллионов долларов она заработала 223 миллиона. Фильм "Интервью с вампиром" также получил две номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус".