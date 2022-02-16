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Российские танки возвращаются с учений: видео
Возвращение танков Западного военного округа с учений попало на видео - РИА Новости, 16.02.2022
Российские танки возвращаются с учений: видео
В Сети появилась видеозапись возвращения танковых подразделений Западного военного округа после плановых учений в места постоянной дислокации. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:17
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безопасность
россия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись возвращения танковых подразделений Западного военного округа после плановых учений в места постоянной дислокации.Как пояснило в среду Минобороны России, боевую технику по возвращении подготовят к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения.Ранее в Минобороны объявили о возвращении подразделений Южного военного округа в гарнизоны после маневров в Крыму. В учениях задействовали усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проходили на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.
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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
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безопасность, россия, видео
Возвращение танков Западного военного округа с учений попало на видео
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись возвращения танковых подразделений Западного военного округа после плановых учений в места постоянной дислокации.
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14:17 16.02.2022
 
Возвращение танков Западного военного округа с учений попало на видео

Опубликовано видео возвращения танковых подразделений Западного военного округа с учений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись возвращения танковых подразделений Западного военного округа после плановых учений в места постоянной дислокации.
Как пояснило в среду Минобороны России, боевую технику по возвращении подготовят к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения.
Ранее в Минобороны объявили о возвращении подразделений Южного военного округа в гарнизоны после маневров в Крыму. В учениях задействовали усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проходили на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.
 
БезопасностьРоссия
 
 
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