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Российские танки возвращаются с учений: видео

Возвращение танков Западного военного округа с учений попало на видео - РИА Новости, 16.02.2022

Российские танки возвращаются с учений: видео

В Сети появилась видеозапись возвращения танковых подразделений Западного военного округа после плановых учений в места постоянной дислокации. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:17

2022-02-16T14:17

2022-02-16T14:17

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись возвращения танковых подразделений Западного военного округа после плановых учений в места постоянной дислокации.Как пояснило в среду Минобороны России, боевую технику по возвращении подготовят к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения.Ранее в Минобороны объявили о возвращении подразделений Южного военного округа в гарнизоны после маневров в Крыму. В учениях задействовали усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проходили на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.

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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ 2022-02-16T14:17 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, видео