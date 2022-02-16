10:06 16.02.2022 (обновлено: 11:17 16.02.2022)
ВСУ разместили более 20 танков у поселка Подлесное, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила о размещении ВСУ более 20 танков у поселка Подлесное
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Украинские силовики разместили более двух десятков танков у поселка Подлесное возле линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — отметили в ведомстве.
В ЛНР утверждают, что речь идет о 22 танках Т-72.
Помимо этого, у населенных пунктов Михайловка и Золотое заметили станции "Буковель-АД", которые подавляли сигналы БПЛА миссии ОБСЕ, чтобы помешать наблюдателям зафиксировать размещение военной техники.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительных мер обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.
В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.