https://ria.ru/20220216/tanki-1773051252.html

ВСУ разместили более 20 танков у поселка Подлесное, заявили в ЛНР

ВСУ разместили более 20 танков у поселка Подлесное, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022

ВСУ разместили более 20 танков у поселка Подлесное, заявили в ЛНР

Украинские силовики разместили более двух десятков танков у поселка Подлесное возле линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:06

2022-02-16T10:06

2022-02-16T11:17

в мире

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Украинские силовики разместили более двух десятков танков у поселка Подлесное возле линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — отметили в ведомстве.В ЛНР утверждают, что речь идет о 22 танках Т-72.Помимо этого, у населенных пунктов Михайловка и Золотое заметили станции "Буковель-АД", которые подавляли сигналы БПЛА миссии ОБСЕ, чтобы помешать наблюдателям зафиксировать размещение военной техники.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительных мер обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220215/ogon-1772930079.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773035460.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, луганская народная республика