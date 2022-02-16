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Россия при отключении от SWIFT перейдет на аналоги, заявил Силуанов
Россия при отключении от SWIFT перейдет на аналоги, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.02.2022
Россия при отключении от SWIFT перейдет на аналоги, заявил Силуанов
Россия при отключении от SWIFT перейдёт на другие способы передачи финансовой информации, в том числе разработанную Банком России систему, заявил журналистам... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:17
2022-02-16T15:19
экономика
технологии
россия
swift
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия при отключении от SWIFT перейдёт на другие способы передачи финансовой информации, в том числе разработанную Банком России систему, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов."По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто", - прокомментировал он."Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно", - добавил министр.Система передачи финансовых сообщений ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
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экономика, технологии, россия, swift, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
15:17 16.02.2022 (обновлено: 15:19 16.02.2022)
 
Россия при отключении от SWIFT перейдет на аналоги, заявил Силуанов

Глава Минфина Силуанов: Россия при отключении от SWIFT перейдет на аналоги

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия при отключении от SWIFT перейдёт на другие способы передачи финансовой информации, в том числе разработанную Банком России систему, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто", - прокомментировал он.
"Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно", - добавил министр.
Система передачи финансовых сообщений ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 10:26В мире
На Украине ужаснулись последствиями отключения России от SWIFT
 
ЭкономикаТехнологииРоссияSWIFTМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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