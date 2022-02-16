https://ria.ru/20220216/steam-1773053447.html

СМИ: в России могут ввести налог для Steam и других игровых платформ

СМИ: в России могут ввести налог для Steam и других игровых платформ - РИА Новости, 16.02.2022

СМИ: в России могут ввести налог для Steam и других игровых платформ

В России могут ввести налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ для поддержки патриотических игр, сообщила... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:17

2022-02-16T10:17

2022-02-16T10:53

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

россия

технологии

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772438428_0:163:1920:1243_1920x0_80_0_0_8f6cbac917db11e8984d78dca0dc9ad5.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В России могут ввести налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ для поддержки патриотических игр, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минцифры и кабмине."Их могут обязать перечислять в бюджет пять процентов от оборота в России, по расчетам чиновников, это обеспечит фонду десять миллиардов рублей в год", — пишет издание.Как указывает "Коммерсант", доклад с предложениями по созданию фонда уже передали в правительство. Источники издания полагают, что такая мера вряд ли станет существенной нагрузкой для компаний, однако собранные средства могут пойти на игровые проекты с политической агитацией, дополняется в материале."Власти, по словам собеседников "Ъ", готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков", — отмечается в статье.В сентябре стало известно о разработке второго пакета мер развития IT-отрасли и, в частности, видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю. Создание Фонда поддержки разработки игровых проектов, по мнению авторов документа, повысит привлекательность инвестиций в эту отрасль.

https://ria.ru/20220212/kontrol-1772451673.html

https://ria.ru/20210716/tank-1741625409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, россия, технологии, правительство рф