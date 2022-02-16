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СМИ: в России могут ввести налог для Steam и других игровых платформ
СМИ: в России могут ввести налог для Steam и других игровых платформ - РИА Новости, 16.02.2022
СМИ: в России могут ввести налог для Steam и других игровых платформ
В России могут ввести налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ для поддержки патриотических игр, сообщила... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:17
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экономика
россия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В России могут ввести налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ для поддержки патриотических игр, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минцифры и кабмине."Их могут обязать перечислять в бюджет пять процентов от оборота в России, по расчетам чиновников, это обеспечит фонду десять миллиардов рублей в год", — пишет издание.Как указывает "Коммерсант", доклад с предложениями по созданию фонда уже передали в правительство. Источники издания полагают, что такая мера вряд ли станет существенной нагрузкой для компаний, однако собранные средства могут пойти на игровые проекты с политической агитацией, дополняется в материале."Власти, по словам собеседников "Ъ", готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков", — отмечается в статье.В сентябре стало известно о разработке второго пакета мер развития IT-отрасли и, в частности, видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю. Создание Фонда поддержки разработки игровых проектов, по мнению авторов документа, повысит привлекательность инвестиций в эту отрасль.
https://ria.ru/20220212/kontrol-1772451673.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, россия, технологии, правительство рф
10:17 16.02.2022 (обновлено: 10:53 16.02.2022)
 
СМИ: в России могут ввести налог для Steam и других игровых платформ

Ъ: в России для Steam и PS Store предложили ввести налог для поддержки патриотических игр

© Pixabay / Victoria_BorodinovaПодросток играет в приставку
Подросток играет в приставку - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Pixabay / Victoria_Borodinova
Подросток играет в приставку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В России могут ввести налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ для поддержки патриотических игр, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минцифры и кабмине.
"Их могут обязать перечислять в бюджет пять процентов от оборота в России, по расчетам чиновников, это обеспечит фонду десять миллиардов рублей в год", — пишет издание.
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Как указывает "Коммерсант", доклад с предложениями по созданию фонда уже передали в правительство. Источники издания полагают, что такая мера вряд ли станет существенной нагрузкой для компаний, однако собранные средства могут пойти на игровые проекты с политической агитацией, дополняется в материале.
"Власти, по словам собеседников "Ъ", готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков", — отмечается в статье.
В сентябре стало известно о разработке второго пакета мер развития IT-отрасли и, в частности, видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю. Создание Фонда поддержки разработки игровых проектов, по мнению авторов документа, повысит привлекательность инвестиций в эту отрасль.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ЭкономикаРоссияТехнологииПравительство РФ
 
 
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