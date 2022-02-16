https://ria.ru/20220216/sovbez-1773128817.html

В Совбезе рассказали о причинах "антироссийской истерии США"

В Совбезе рассказали о причинах "антироссийской истерии США" - РИА Новости, 16.02.2022

В Совбезе рассказали о причинах "антироссийской истерии США"

"Антироссийская истерия США" все острее характеризуется стремлением Вашингтона навязать партнерам продукцию своего военно-промышленного и нефтегазового... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:51

2022-02-16T14:51

2022-02-16T14:51

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Антироссийская истерия США" все острее характеризуется стремлением Вашингтона навязать партнерам продукцию своего военно-промышленного и нефтегазового комплексов, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов."Сегодняшняя антироссийская истерия направлена не только на сдерживание экономического развития нашей страны. На передний план выходит стремление Вашингтона финансово пристегнуть европейских партнеров к своим дорогостоящим военным разработкам, а также навязать им продукцию своего военно-промышленного и нефтегазового комплекса", - сказал Попов в интервью "Российской газете"."В этой связи напомню, что если война – есть продолжение политики иными, насильственными средствами, то политика – это концентрированное выражение экономики", - добавил он.

https://ria.ru/20220216/lavrov-1773105900.html

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вашингтон (город), в мире, сша, россия