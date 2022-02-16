https://ria.ru/20220216/solovey-1773225294.html
Соловей проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти, заявил адвокат
Соловей проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти, заявил адвокат - РИА Новости, 16.02.2022
Соловей проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти, заявил адвокат
Политолог Валерий Соловей проходит свидетелем по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, совершенное организованной группой с использованием СМИ... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T22:18
2022-02-16T22:18
2022-02-16T22:41
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Политолог Валерий Соловей проходит свидетелем по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, совершенное организованной группой с использованием СМИ или интернета, после допроса в Следственном комитете он был отпущен, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Добрынин."Соловья допросили в качестве свидетеля по уголовному делу по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ, полагаю, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, по нему в настоящий момент нет обвиняемых. Валерий ответил на все вопросы следствия, они его поблагодарили и отпустили. У него вязли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, хотя по закону не имеют права, так как он не обвиняемый и не подозреваемый. Судя по практике, вероятно, в будущем ещё будут вызывать в СК по данному делу", - рассказал собеседник агентства.Ранее жена Соловья Татьяна рассказала РИА Новости, что Валерия Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу. При этом она не уточнила, по какому, ссылаясь на данную правоохранителям подписку. Телеканал RT, в свою очередь, сообщил, что следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, и оно касается непосредственно политолога.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, дело может быть связано с сотрудничеством Соловья с Telegram-каналом, администрирование которого осуществляется неким Ермолаевым из Украины. "Правоохранители заинтересовались деятельностью этого лица еще в минувшем году", - отмечал источник.Добрынин не стал комментировать эти сведения, отметив, что речь в уголовном деле действительно идёт о неких Telegram-каналах и их владельцах.
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происшествия, валерий соловей, россия, telegram
22:18 16.02.2022 (обновлено: 22:41 16.02.2022)
Соловей проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти, заявил адвокат
Адвокат Добрынин: политолога Соловья отпустили после допроса в Следственном комитете
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Политолог Валерий Соловей проходит свидетелем по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, совершенное организованной группой с использованием СМИ или интернета, после допроса в Следственном комитете он был отпущен, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Добрынин.
"Соловья допросили в качестве свидетеля по уголовному делу по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ, полагаю, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, по нему в настоящий момент нет обвиняемых. Валерий ответил на все вопросы следствия, они его поблагодарили и отпустили. У него вязли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, хотя по закону не имеют права, так как он не обвиняемый и не подозреваемый. Судя по практике, вероятно, в будущем ещё будут вызывать в СК по данному делу", - рассказал собеседник агентства.
Ранее жена Соловья Татьяна рассказала РИА Новости, что Валерия Соловья
вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу. При этом она не уточнила, по какому, ссылаясь на данную правоохранителям подписку. Телеканал RT, в свою очередь, сообщил, что следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, и оно касается непосредственно политолога.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, дело может быть связано с сотрудничеством Соловья с Telegram
-каналом, администрирование которого осуществляется неким Ермолаевым из Украины. "Правоохранители заинтересовались деятельностью этого лица еще в минувшем году", - отмечал источник.
Добрынин не стал комментировать эти сведения, отметив, что речь в уголовном деле действительно идёт о неких Telegram-каналах и их владельцах.