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Дело против Соловья может быть связано с Telegram-каналом, считает источник
Дело против Соловья может быть связано с Telegram-каналом, считает источник - РИА Новости, 16.02.2022
Дело против Соловья может быть связано с Telegram-каналом, считает источник
Возможное возбуждение дела против политолога Валерия Соловья может быть связано с его сотрудничеством с Telegram-каналом "Генерал СВР", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:46
2022-02-16T19:53
происшествия
валерий соловей
telegram
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Возможное возбуждение дела против политолога Валерия Соловья может быть связано с его сотрудничеством с Telegram-каналом "Генерал СВР", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее его жена Татьяна рассказала РИА Новости, что Валерия Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу. При этом она не уточнила, по какому, ссылаясь на данную правоохранителям подписку. Телеканал RT в свою очередь сообщил, что следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и оно касается непосредственно политолога."Уголовное дело может быть связано с сотрудничеством Соловья с Telegram-каналом, администрирование которого осуществляется неким Ермолаевым из Украины. Правоохранители заинтересовались деятельностью этого лица еще в минувшем году", - сказал РИА Новости источник.
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происшествия, валерий соловей, telegram
19:46 16.02.2022 (обновлено: 19:53 16.02.2022)
 
Дело против Соловья может быть связано с Telegram-каналом, считает источник

Источник: возможное дело против политолога Соловья может быть связано с Telegram-каналом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПолитолог Валерий Соловей
Политолог Валерий Соловей - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Политолог Валерий Соловей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Возможное возбуждение дела против политолога Валерия Соловья может быть связано с его сотрудничеством с Telegram-каналом "Генерал СВР", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее его жена Татьяна рассказала РИА Новости, что Валерия Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу. При этом она не уточнила, по какому, ссылаясь на данную правоохранителям подписку. Телеканал RT в свою очередь сообщил, что следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и оно касается непосредственно политолога.
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"Уголовное дело может быть связано с сотрудничеством Соловья с Telegram-каналом, администрирование которого осуществляется неким Ермолаевым из Украины. Правоохранители заинтересовались деятельностью этого лица еще в минувшем году", - сказал РИА Новости источник.
 
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