https://ria.ru/20220216/solovey-1773208080.html

Дело против Соловья может быть связано с Telegram-каналом, считает источник

Дело против Соловья может быть связано с Telegram-каналом, считает источник - РИА Новости, 16.02.2022

Дело против Соловья может быть связано с Telegram-каналом, считает источник

Возможное возбуждение дела против политолога Валерия Соловья может быть связано с его сотрудничеством с Telegram-каналом "Генерал СВР", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:46

2022-02-16T19:46

2022-02-16T19:53

происшествия

валерий соловей

telegram

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Возможное возбуждение дела против политолога Валерия Соловья может быть связано с его сотрудничеством с Telegram-каналом "Генерал СВР", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее его жена Татьяна рассказала РИА Новости, что Валерия Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу. При этом она не уточнила, по какому, ссылаясь на данную правоохранителям подписку. Телеканал RT в свою очередь сообщил, что следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и оно касается непосредственно политолога."Уголовное дело может быть связано с сотрудничеством Соловья с Telegram-каналом, администрирование которого осуществляется неким Ермолаевым из Украины. Правоохранители заинтересовались деятельностью этого лица еще в минувшем году", - сказал РИА Новости источник.

https://ria.ru/20200930/shtraf-1578012468.html

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2022

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происшествия, валерий соловей, telegram