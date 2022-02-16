https://ria.ru/20220216/solovey-1773203205.html
На политолога Соловья завели дело о возбуждении вражды, сообщили СМИ
На политолога Соловья завели дело о возбуждении вражды, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.02.2022
На политолога Соловья завели дело о возбуждении вражды, сообщили СМИ
Следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды на политолога Валерия Соловья, сообщил телеканал RT. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:13
2022-02-16T19:13
2022-02-16T19:13
валерий соловей
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды на политолога Валерия Соловья, сообщил телеканал RT."Дома у политолога Валерия Соловья прошли обыски. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 282 УК РФ", - сообщил RT в своем Telegram-канале.Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до шести лет.
https://ria.ru/20220216/solovey-1773198646.html
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валерий соловей, происшествия, россия
На политолога Соловья завели дело о возбуждении вражды, сообщили СМИ
RT: на политолога Валерия Соловья завели уголовное дело о возбуждении вражды