https://ria.ru/20220216/solovey-1773203205.html

На политолога Соловья завели дело о возбуждении вражды, сообщили СМИ

На политолога Соловья завели дело о возбуждении вражды, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.02.2022

На политолога Соловья завели дело о возбуждении вражды, сообщили СМИ

Следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды на политолога Валерия Соловья, сообщил телеканал RT. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:13

2022-02-16T19:13

2022-02-16T19:13

валерий соловей

происшествия

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды на политолога Валерия Соловья, сообщил телеканал RT."Дома у политолога Валерия Соловья прошли обыски. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 282 УК РФ", - сообщил RT в своем Telegram-канале.Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до шести лет.

https://ria.ru/20220216/solovey-1773198646.html

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валерий соловей, происшествия, россия