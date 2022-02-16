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Политолога Соловья вместе с сыном доставили в следственные органы
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в следственные органы - РИА Новости, 17.02.2022
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в следственные органы
Политолога Валерия Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу, сообщила жена политолога Татьяна Соловей РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-16T18:48
2022-02-16T18:48
2022-02-17T00:14
происшествия
валерий соловей
москва
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Политолога Валерия Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу, сообщила жена политолога Татьяна Соловей РИА Новости."С 7:30 до 15:30 в нашей квартире был проведен обыск. <…> Изъята вся техника. Мой муж и наш сын были увезены в Следственный комитет как свидетели по уголовному делу", — сказала Татьяна Соловей.Женщина сообщила, что не имеет права говорить, по какому делу проходят ее супруг и сын, так как дала подписку. По ее словам, пока ничего не известно, связь с ними женщина не поддерживает, потому что были изъяты все средства связи.
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происшествия, валерий соловей, москва
18:48 16.02.2022 (обновлено: 00:14 17.02.2022)
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в следственные органы
Политолога Валерия Соловья вместе с сыном задержали в Москве
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Политолога Валерия Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу, сообщила жена политолога Татьяна Соловей РИА Новости.
"С 7:30 до 15:30 в нашей квартире был проведен обыск. <…> Изъята вся техника. Мой муж и наш сын были увезены в Следственный комитет как свидетели по уголовному делу", — сказала Татьяна Соловей.
Женщина сообщила, что не имеет права говорить, по какому делу проходят ее супруг и сын, так как дала подписку. По ее словам, пока ничего не известно, связь с ними женщина не поддерживает, потому что были изъяты все средства связи.