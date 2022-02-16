https://ria.ru/20220216/solovey-1773198646.html

Политолога Соловья вместе с сыном доставили в следственные органы

Политолога Соловья вместе с сыном доставили в следственные органы - РИА Новости, 17.02.2022

Политолога Соловья вместе с сыном доставили в следственные органы

Политолога Валерия Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу, сообщила жена политолога Татьяна Соловей РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-16T18:48

2022-02-16T18:48

2022-02-17T00:14

происшествия

валерий соловей

москва

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Политолога Валерия Соловья вместе с сыном увезли в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу, сообщила жена политолога Татьяна Соловей РИА Новости."С 7:30 до 15:30 в нашей квартире был проведен обыск. <…> Изъята вся техника. Мой муж и наш сын были увезены в Следственный комитет как свидетели по уголовному делу", — сказала Татьяна Соловей.Женщина сообщила, что не имеет права говорить, по какому делу проходят ее супруг и сын, так как дала подписку. По ее словам, пока ничего не известно, связь с ними женщина не поддерживает, потому что были изъяты все средства связи.

https://ria.ru/20200930/shtraf-1578012468.html

москва

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2022

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происшествия, валерий соловей, москва