15:43 16.02.2022 (обновлено: 16:47 16.02.2022)
Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия видит необходимость поддержки рефинансирования долгов Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь РФ, готова рассматривать предложения белорусской стороны и помочь в том или ином формате, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков в декабре сообщил, что на фоне западных санкций правительство республики прорабатывает программу с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением кредита РФ с общим объемом запрашиваемых средств в размере 3,5 миллиарда долларов для целей рефинансирования госдолга.
"Мы видим необходимость в условиях ограничений, которые коснулись нашего соседа, поддержки на рефинансирование тех долговых обязательств, которые есть у Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь Российской Федерацией. Мы здесь готовы рассматривать предложения белорусских коллег по вопросу помощи рефинансирования долговых обязательств перед Россией", - сказал Силуанов на брифинге в среду.
"В каком формате это будет, часть ли это будет через Евразийский фонд, или это будут межгоскредиты, этот вопрос мы решим", - добавил глава российского Минфина.
Силуанов отметил, что в первую очередь речь может идти о рефинансировании тела долга перед Россией и ЕФСР в размере около 1 миллиарда долларов в год. "В этом году обязательства по основному долгу, по телу долга, перед Российской Федерацией и перед Евразийским фондом порядка, чуть ниже 1 миллиарда долларов. И мы здесь работаем с нашими партнерами белорусскими о том, чтобы оказать содействие для рефинансирования этих долговых обязательств через кредитное взаимодействие с нашим соседом и партнером", - указал он.
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