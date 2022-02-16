Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/siluanov-1773141852.html
Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг, заявил Силуанов
Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.02.2022
Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг, заявил Силуанов
Россия видит необходимость поддержки рефинансирования долгов Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь РФ, готова рассматривать предложения... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:43
2022-02-16T16:47
экономика
николай снопков
белоруссия
россия
евразийский фонд стабилизации и развития
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/10/1562311053_0:0:2415:1358_1920x0_80_0_0_3c55d7879fd42e3127b953f1effa63bf.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия видит необходимость поддержки рефинансирования долгов Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь РФ, готова рассматривать предложения белорусской стороны и помочь в том или ином формате, заявил министр финансов Антон Силуанов.Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков в декабре сообщил, что на фоне западных санкций правительство республики прорабатывает программу с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением кредита РФ с общим объемом запрашиваемых средств в размере 3,5 миллиарда долларов для целей рефинансирования госдолга."Мы видим необходимость в условиях ограничений, которые коснулись нашего соседа, поддержки на рефинансирование тех долговых обязательств, которые есть у Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь Российской Федерацией. Мы здесь готовы рассматривать предложения белорусских коллег по вопросу помощи рефинансирования долговых обязательств перед Россией", - сказал Силуанов на брифинге в среду."В каком формате это будет, часть ли это будет через Евразийский фонд, или это будут межгоскредиты, этот вопрос мы решим", - добавил глава российского Минфина.Силуанов отметил, что в первую очередь речь может идти о рефинансировании тела долга перед Россией и ЕФСР в размере около 1 миллиарда долларов в год. "В этом году обязательства по основному долгу, по телу долга, перед Российской Федерацией и перед Евразийским фондом порядка, чуть ниже 1 миллиарда долларов. И мы здесь работаем с нашими партнерами белорусскими о том, чтобы оказать содействие для рефинансирования этих долговых обязательств через кредитное взаимодействие с нашим соседом и партнером", - указал он.
https://ria.ru/20220128/integratsiya-1769917628.html
https://ria.ru/20211229/diplomatiya-1765858156.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/10/1562311053_0:0:2415:1812_1920x0_80_0_0_b6c8016a013e75fd7ab3b9000afd5505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, николай снопков, белоруссия, россия, евразийский фонд стабилизации и развития
15:43 16.02.2022 (обновлено: 16:47 16.02.2022)
 
Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг, заявил Силуанов

Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия видит необходимость поддержки рефинансирования долгов Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь РФ, готова рассматривать предложения белорусской стороны и помочь в том или ином формате, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков в декабре сообщил, что на фоне западных санкций правительство республики прорабатывает программу с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением кредита РФ с общим объемом запрашиваемых средств в размере 3,5 миллиарда долларов для целей рефинансирования госдолга.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 10:14
Медведев рассказал о согласовании совместных документов с Белоруссией
"Мы видим необходимость в условиях ограничений, которые коснулись нашего соседа, поддержки на рефинансирование тех долговых обязательств, которые есть у Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь Российской Федерацией. Мы здесь готовы рассматривать предложения белорусских коллег по вопросу помощи рефинансирования долговых обязательств перед Россией", - сказал Силуанов на брифинге в среду.
"В каком формате это будет, часть ли это будет через Евразийский фонд, или это будут межгоскредиты, этот вопрос мы решим", - добавил глава российского Минфина.
Силуанов отметил, что в первую очередь речь может идти о рефинансировании тела долга перед Россией и ЕФСР в размере около 1 миллиарда долларов в год. "В этом году обязательства по основному долгу, по телу долга, перед Российской Федерацией и перед Евразийским фондом порядка, чуть ниже 1 миллиарда долларов. И мы здесь работаем с нашими партнерами белорусскими о том, чтобы оказать содействие для рефинансирования этих долговых обязательств через кредитное взаимодействие с нашим соседом и партнером", - указал он.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 02:02
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
 
ЭкономикаНиколай СнопковБелоруссияРоссияЕвразийский фонд стабилизации и развития
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала