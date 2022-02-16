https://ria.ru/20220216/siluanov-1773141852.html

Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг, заявил Силуанов

Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.02.2022

Россия готова помочь Белоруссии рефинансировать долг, заявил Силуанов

Россия видит необходимость поддержки рефинансирования долгов Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь РФ, готова рассматривать предложения... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:43

2022-02-16T15:43

2022-02-16T16:47

экономика

николай снопков

белоруссия

россия

евразийский фонд стабилизации и развития

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия видит необходимость поддержки рефинансирования долгов Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь РФ, готова рассматривать предложения белорусской стороны и помочь в том или ином формате, заявил министр финансов Антон Силуанов.Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков в декабре сообщил, что на фоне западных санкций правительство республики прорабатывает программу с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением кредита РФ с общим объемом запрашиваемых средств в размере 3,5 миллиарда долларов для целей рефинансирования госдолга."Мы видим необходимость в условиях ограничений, которые коснулись нашего соседа, поддержки на рефинансирование тех долговых обязательств, которые есть у Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь Российской Федерацией. Мы здесь готовы рассматривать предложения белорусских коллег по вопросу помощи рефинансирования долговых обязательств перед Россией", - сказал Силуанов на брифинге в среду."В каком формате это будет, часть ли это будет через Евразийский фонд, или это будут межгоскредиты, этот вопрос мы решим", - добавил глава российского Минфина.Силуанов отметил, что в первую очередь речь может идти о рефинансировании тела долга перед Россией и ЕФСР в размере около 1 миллиарда долларов в год. "В этом году обязательства по основному долгу, по телу долга, перед Российской Федерацией и перед Евразийским фондом порядка, чуть ниже 1 миллиарда долларов. И мы здесь работаем с нашими партнерами белорусскими о том, чтобы оказать содействие для рефинансирования этих долговых обязательств через кредитное взаимодействие с нашим соседом и партнером", - указал он.

https://ria.ru/20220128/integratsiya-1769917628.html

https://ria.ru/20211229/diplomatiya-1765858156.html

белоруссия

россия

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экономика, николай снопков, белоруссия, россия, евразийский фонд стабилизации и развития