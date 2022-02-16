https://ria.ru/20220216/siluanov-1773132151.html
Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов
Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.02.2022
Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов
Минфин России выступает против запрета майнинга в стране, хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности, заявил глава министерства... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:05
2022-02-16T15:05
2022-02-16T15:05
экономика
дмитрий чернышенко
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России выступает против запрета майнинга в стране, хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности, заявил глава министерства Антон Силуанов."Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать", - сказал он журналистам.ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.Кабмин 8 февраля одобрил концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.Минфину совместно с Банком России поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.
https://ria.ru/20220210/mayning-1772033893.html
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экономика, дмитрий чернышенко, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов заявил, что министерство выступает за легализацию майнинга