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Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов
Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.02.2022
Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов
Минфин России выступает против запрета майнинга в стране, хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности, заявил глава министерства... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:05
2022-02-16T15:05
экономика
дмитрий чернышенко
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России выступает против запрета майнинга в стране, хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности, заявил глава министерства Антон Силуанов."Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать", - сказал он журналистам.ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.Кабмин 8 февраля одобрил концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.Минфину совместно с Банком России поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.
https://ria.ru/20220210/mayning-1772033893.html
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экономика, дмитрий чернышенко, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
15:05 16.02.2022
 
Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов

Глава Минфина Силуанов заявил, что министерство выступает за легализацию майнинга

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России выступает против запрета майнинга в стране, хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности, заявил глава министерства Антон Силуанов.
"Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать", - сказал он журналистам.
Майнинговая ферма в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 11:46
"Новые люди" предложили считать майнинг предпринимательской деятельностью
ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.
Кабмин 8 февраля одобрил концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.
Минфину совместно с Банком России поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Эксперт рассказал, как майнинг может помочь депрессивным регионам
 
ЭкономикаДмитрий ЧернышенкоРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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