https://ria.ru/20220216/siluanov-1773132151.html

Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов

Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.02.2022

Минфин выступает за легализацию майнинга, заявил Силуанов

Минфин России выступает против запрета майнинга в стране, хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности, заявил глава министерства... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:05

2022-02-16T15:05

2022-02-16T15:05

экономика

дмитрий чернышенко

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин России выступает против запрета майнинга в стране, хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности, заявил глава министерства Антон Силуанов."Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать", - сказал он журналистам.ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.Кабмин 8 февраля одобрил концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.Минфину совместно с Банком России поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

https://ria.ru/20220210/mayning-1772033893.html

https://ria.ru/20220128/mayning-1770074132.html

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экономика, дмитрий чернышенко, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов