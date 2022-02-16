https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773223590.html

США рассматривают введение санкций против близкого окружения Путина

США рассматривают введение санкций против близкого окружения Путина - РИА Новости, 16.02.2022

США рассматривают введение санкций против близкого окружения Путина

США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T21:45

2022-02-16T21:45

2022-02-16T22:40

сша

владимир путин

администрация президента сша

россия

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Рассматривается ряд санкций против его приближенных", — сказала она.На брифинге в Белом доме ей задали вопрос, могут ли США ввести санкции против окружения российского президента, чтобы поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального.Накануне в Москве начался новый процесс над Навальным, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Он не признает себя виновным.Вашингтон постоянно ищет поводы для новых ограничений против Москвы. В Кремле при этом не раз подчеркивала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно.За последнее время Штаты не раз грозились ввести ограничения против близкого окружения российского лидера. Свою лепту вносят и американские СМИ, которые сообщают о "готовых санкционных списках". Так, в конце января Financial Times со ссылкой на источники в США написала, что ограничительные меры будут направлены против российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также их родственников.В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские СМИ публикуют "очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации". По его словам, призывы США к введению санкций против руководства России, в том числе главы государства, политически деструктивны, но не болезненны. Песков отметил, что активов, банковских счетов или недвижимости у представителей российского руководства за рубежом давно нет, поэтому "такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства".

https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773050619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/zelenskiy-1771773238.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, владимир путин, администрация президента сша, россия, санкции в отношении россии, в мире