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https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773223590.html
США рассматривают введение санкций против близкого окружения Путина
США рассматривают введение санкций против близкого окружения Путина - РИА Новости, 16.02.2022
США рассматривают введение санкций против близкого окружения Путина
США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T21:45
2022-02-16T22:40
сша
владимир путин
администрация президента сша
россия
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Рассматривается ряд санкций против его приближенных", — сказала она.На брифинге в Белом доме ей задали вопрос, могут ли США ввести санкции против окружения российского президента, чтобы поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального.Накануне в Москве начался новый процесс над Навальным, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Он не признает себя виновным.Вашингтон постоянно ищет поводы для новых ограничений против Москвы. В Кремле при этом не раз подчеркивала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно.За последнее время Штаты не раз грозились ввести ограничения против близкого окружения российского лидера. Свою лепту вносят и американские СМИ, которые сообщают о "готовых санкционных списках". Так, в конце января Financial Times со ссылкой на источники в США написала, что ограничительные меры будут направлены против российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также их родственников.В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские СМИ публикуют "очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации". По его словам, призывы США к введению санкций против руководства России, в том числе главы государства, политически деструктивны, но не болезненны. Песков отметил, что активов, банковских счетов или недвижимости у представителей российского руководства за рубежом давно нет, поэтому "такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства".
https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773050619.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220208/zelenskiy-1771773238.html
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сша, владимир путин, администрация президента сша, россия, санкции в отношении россии, в мире
21:45 16.02.2022 (обновлено: 22:40 16.02.2022)
 
США рассматривают введение санкций против близкого окружения Путина

Джен Псаки: США могут ввести санкции против близкого окружения президента Путина

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Рассматривается ряд санкций против его приближенных", — сказала она.
На брифинге в Белом доме ей задали вопрос, могут ли США ввести санкции против окружения российского президента, чтобы поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального.
Накануне в Москве начался новый процесс над Навальным, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Он не признает себя виновным.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 10:02
СМИ рассказали о разногласиях между США и Европой по санкциям против России
Вашингтон постоянно ищет поводы для новых ограничений против Москвы. В Кремле при этом не раз подчеркивала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно.
За последнее время Штаты не раз грозились ввести ограничения против близкого окружения российского лидера. Свою лепту вносят и американские СМИ, которые сообщают о "готовых санкционных списках". Так, в конце января Financial Times со ссылкой на источники в США написала, что ограничительные меры будут направлены против российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также их родственников.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские СМИ публикуют "очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации". По его словам, призывы США к введению санкций против руководства России, в том числе главы государства, политически деструктивны, но не болезненны. Песков отметил, что активов, банковских счетов или недвижимости у представителей российского руководства за рубежом давно нет, поэтому "такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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