21:45 16.02.2022 (обновлено: 22:40 16.02.2022)
США рассматривают введение санкций против близкого окружения Путина
Джен Псаки: США могут ввести санкции против близкого окружения президента Путина
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Рассматривается ряд санкций против его приближенных", — сказала она.
На брифинге в Белом доме ей задали вопрос, могут ли США ввести санкции против окружения российского президента, чтобы поддержать оппозиционного деятеля Алексея Навального.
Накануне в Москве начался новый процесс над Навальным, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Он не признает себя виновным.
Вашингтон постоянно ищет поводы для новых ограничений против Москвы. В Кремле при этом не раз подчеркивала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно.
За последнее время Штаты не раз грозились ввести ограничения против близкого окружения российского лидера. Свою лепту вносят и американские СМИ, которые сообщают о "готовых санкционных списках". Так, в конце января Financial Times со ссылкой на источники в США написала, что ограничительные меры будут направлены против российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также их родственников.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские СМИ публикуют "очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации". По его словам, призывы США к введению санкций против руководства России, в том числе главы государства, политически деструктивны, но не болезненны. Песков отметил, что активов, банковских счетов или недвижимости у представителей российского руководства за рубежом давно нет, поэтому "такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства".