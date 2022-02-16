https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773210424.html

Зеленский ужесточил санкции против "Шарий.Нет" и "Страна.UA"

Зеленский ужесточил санкции против "Шарий.Нет" и "Страна.UA" - РИА Новости, 16.02.2022

Зеленский ужесточил санкции против "Шарий.Нет" и "Страна.UA"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым расширил действие санкций против РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T20:00

2022-02-16T20:00

2022-02-16T20:35

игорь гужва

анатолий шарий

украина

страна.ua

владимир зеленский

в мире

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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым расширил действие санкций против блогера Анатолия Шария, журналиста Игоря Гужвы и подконтрольных им ресурсов.СНБО Украины летом прошлого года одобрил введение санкций против главреда сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы и лидера Партии Шария Анатолия Шария и еще двух членов этой партии.В указе уточнены санкции против Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет". Также уточняются санкции против Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. В частности, теперь ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.

https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html

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игорь гужва, анатолий шарий, украина, страна.ua, владимир зеленский, в мире