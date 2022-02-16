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Зеленский ужесточил санкции против "Шарий.Нет" и "Страна.UA"
Зеленский ужесточил санкции против "Шарий.Нет" и "Страна.UA" - РИА Новости, 16.02.2022
Зеленский ужесточил санкции против "Шарий.Нет" и "Страна.UA"
Президент Украины Владимир Зеленский в среду ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым расширил действие санкций против РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T20:00
2022-02-16T20:00
2022-02-16T20:35
игорь гужва
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым расширил действие санкций против блогера Анатолия Шария, журналиста Игоря Гужвы и подконтрольных им ресурсов.СНБО Украины летом прошлого года одобрил введение санкций против главреда сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы и лидера Партии Шария Анатолия Шария и еще двух членов этой партии.В указе уточнены санкции против Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет". Также уточняются санкции против Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. В частности, теперь ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.
https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html
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игорь гужва, анатолий шарий, украина, страна.ua, владимир зеленский, в мире
20:00 16.02.2022 (обновлено: 20:35 16.02.2022)
Зеленский ужесточил санкции против "Шарий.Нет" и "Страна.UA"
Зеленский подписал указ о санкциях против блогера Шария, журналиста Гужвы и их ресурсов