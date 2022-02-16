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Россия имеет план на случай новых санкций, заявил Силуанов
Россия имеет план на случай новых санкций, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.02.2022
Россия имеет план на случай новых санкций, заявил Силуанов
Россия имеет план на случай введения новых санкций, при этом у страны есть определенный финансовый "щит", заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:14
2022-02-16T17:05
экономика
виктория нуланд
антон силуанов
украина
россия
сша
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия имеет план на случай введения новых санкций, при этом у страны есть определенный финансовый "щит", заявил министр финансов Антон Силуанов.США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, заявляла в декабре заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Естественно, такие планы у нас есть... У нас есть финансовый "щит" в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть", - сказал Силуанов журналистам в ответ на вопрос, есть ли у страны план на случай новых санкций."Если будут приняты санкции на банки, какие банки - будет важно, в целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно. ... Если хотят подгадить нашим гражданам, то это для них будет приемлемый вариант. Но это не будет смертельным для экономики и финансовой системы", - заявил Силуанов.
https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767875933.html
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экономика, виктория нуланд, антон силуанов, украина, россия, сша
15:14 16.02.2022 (обновлено: 17:05 16.02.2022)
 
Россия имеет план на случай новых санкций, заявил Силуанов

Глава Минфина Силуанов пообещал обеспечить расчеты с валютными вкладчиками при санкциях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия имеет план на случай введения новых санкций, при этом у страны есть определенный финансовый "щит", заявил министр финансов Антон Силуанов.
США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, заявляла в декабре заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 16:29
Россия выдержит санкции США на вторичный рынок госдолга, заявил Силуанов
"Естественно, такие планы у нас есть... У нас есть финансовый "щит" в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть", - сказал Силуанов журналистам в ответ на вопрос, есть ли у страны план на случай новых санкций.
"Не могу сказать, что ничего не почувствуем - конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Будем работать в иных условиях. Конечно, сначала это приведет к определенной волатильности, но что делать? Не впервой", - добавил глава Минфина.
"Если будут приняты санкции на банки, какие банки - будет важно, в целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно. ... Если хотят подгадить нашим гражданам, то это для них будет приемлемый вариант. Но это не будет смертельным для экономики и финансовой системы", - заявил Силуанов.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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ЭкономикаВиктория НуландАнтон СилуановУкраинаРоссияСША
 
 
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