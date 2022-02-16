15:14 16.02.2022 (обновлено: 17:05 16.02.2022)
Россия имеет план на случай новых санкций, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов пообещал обеспечить расчеты с валютными вкладчиками при санкциях
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия имеет план на случай введения новых санкций, при этом у страны есть определенный финансовый "щит", заявил министр финансов Антон Силуанов.
США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, заявляла в декабре заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Естественно, такие планы у нас есть... У нас есть финансовый "щит" в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть", - сказал Силуанов журналистам в ответ на вопрос, есть ли у страны план на случай новых санкций.
"Не могу сказать, что ничего не почувствуем - конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Будем работать в иных условиях. Конечно, сначала это приведет к определенной волатильности, но что делать? Не впервой", - добавил глава Минфина.
"Если будут приняты санкции на банки, какие банки - будет важно, в целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно. ... Если хотят подгадить нашим гражданам, то это для них будет приемлемый вариант. Но это не будет смертельным для экономики и финансовой системы", - заявил Силуанов.