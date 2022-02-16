https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773134668.html

Россия имеет план на случай новых санкций, заявил Силуанов

Россия имеет план на случай новых санкций, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.02.2022

Россия имеет план на случай новых санкций, заявил Силуанов

Россия имеет план на случай введения новых санкций, при этом у страны есть определенный финансовый "щит", заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:14

2022-02-16T15:14

2022-02-16T17:05

экономика

виктория нуланд

антон силуанов

украина

россия

сша

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия имеет план на случай введения новых санкций, при этом у страны есть определенный финансовый "щит", заявил министр финансов Антон Силуанов.США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, заявляла в декабре заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Естественно, такие планы у нас есть... У нас есть финансовый "щит" в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть", - сказал Силуанов журналистам в ответ на вопрос, есть ли у страны план на случай новых санкций."Если будут приняты санкции на банки, какие банки - будет важно, в целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно. ... Если хотят подгадить нашим гражданам, то это для них будет приемлемый вариант. Но это не будет смертельным для экономики и финансовой системы", - заявил Силуанов.

https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767875933.html

https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773050619.html

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экономика, виктория нуланд, антон силуанов, украина, россия, сша