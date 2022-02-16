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В Белоруссии заявили об усилении санкционного давления со стороны Запада
В Белоруссии заявили об усилении санкционного давления со стороны Запада - РИА Новости, 16.02.2022
В Белоруссии заявили об усилении санкционного давления со стороны Запада
Санкционное давление Запада на Белоруссию усилилось, предпринимаются попытки экономически удушить республику, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:06
2022-02-16T11:34
белоруссия
мид белоруссии
в мире
сша
евросоюз
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Санкционное давление Запада на Белоруссию усилилось, предпринимаются попытки экономически удушить республику, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Санкционное давление Запада на нашу страну лишь усилилось. Цель уже даже не маскируется, им нужно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, удушить экономику и вызвать падение уровня жизни максимального числа населения, затем население якобы должно будет свергнуть власть", - сказал Макей на пресс-конференции. Он отметил, что эти попытка Запада провалились.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено об очередных санкциях против Белоруссии. Минск заявил, что принимает ответные меры, среди них - продовольственное эмбарго.
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белоруссия, мид белоруссии, в мире, сша, евросоюз, владимир макей
11:06 16.02.2022 (обновлено: 11:34 16.02.2022)
 
В Белоруссии заявили об усилении санкционного давления со стороны Запада

Глава МИД Белоруссии Макей: санкционное давление Запада на Минск усилилось

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Санкционное давление Запада на Белоруссию усилилось, предпринимаются попытки экономически удушить республику, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Санкционное давление Запада на нашу страну лишь усилилось. Цель уже даже не маскируется, им нужно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, удушить экономику и вызвать падение уровня жизни максимального числа населения, затем население якобы должно будет свергнуть власть", - сказал Макей на пресс-конференции. Он отметил, что эти попытка Запада провалились.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено об очередных санкциях против Белоруссии. Минск заявил, что принимает ответные меры, среди них - продовольственное эмбарго.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 03:27
США ввели санкции против Белоруссии
 
БелоруссияМИД БелоруссииВ миреСШАЕвросоюзВладимир Макей
 
 
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