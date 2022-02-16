https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773064768.html

В Белоруссии заявили об усилении санкционного давления со стороны Запада

В Белоруссии заявили об усилении санкционного давления со стороны Запада - РИА Новости, 16.02.2022

В Белоруссии заявили об усилении санкционного давления со стороны Запада

Санкционное давление Запада на Белоруссию усилилось, предпринимаются попытки экономически удушить республику, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:06

2022-02-16T11:06

2022-02-16T11:34

белоруссия

мид белоруссии

в мире

сша

евросоюз

владимир макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Санкционное давление Запада на Белоруссию усилилось, предпринимаются попытки экономически удушить республику, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Санкционное давление Запада на нашу страну лишь усилилось. Цель уже даже не маскируется, им нужно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, удушить экономику и вызвать падение уровня жизни максимального числа населения, затем население якобы должно будет свергнуть власть", - сказал Макей на пресс-конференции. Он отметил, что эти попытка Запада провалились.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено об очередных санкциях против Белоруссии. Минск заявил, что принимает ответные меры, среди них - продовольственное эмбарго.

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1770987712.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, мид белоруссии, в мире, сша, евросоюз, владимир макей