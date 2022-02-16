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https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773050619.html
СМИ рассказали о разногласиях между США и Европой по санкциям против России
СМИ рассказали о разногласиях между США и Европой по санкциям против России - РИА Новости, 16.02.2022
СМИ рассказали о разногласиях между США и Европой по санкциям против России
США и их европейские союзники пока не согласовали масштаб возможных санкций против Москвы в случае эскалации вокруг Украины, сообщило издание Politico со... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:02
2022-02-16T10:02
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
европа
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США и их европейские союзники пока не согласовали масштаб возможных санкций против Москвы в случае эскалации вокруг Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.Как отмечает издание, американские и европейские официальные лица "все еще пытаются договориться, как сильно ударить по Москве санкциями и когда"."Мы до сих пор не договорились по поводу того, что будет спусковым крючком (для введения санкций - ред.)", - заявил изданию дипломат из ЕС, знакомый с ходом переговоров в Брюсселе по возможным санкциям против России.Издание пишет, что по юридическим, логистическим и политическим причинами пакеты санкций против России "вряд ли будут идентичными".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Кроме того, РФ неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20220216/sanktsii-1773021305.html
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россия
киев
сша
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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, европа
10:02 16.02.2022
 
СМИ рассказали о разногласиях между США и Европой по санкциям против России

Politico: США и Европа пока не согласовали масштаб возможных санкций против России

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США и их европейские союзники пока не согласовали масштаб возможных санкций против Москвы в случае эскалации вокруг Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, американские и европейские официальные лица "все еще пытаются договориться, как сильно ударить по Москве санкциями и когда".
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Байден признал, что возможные санкции против России ударят и по США
"Мы до сих пор не договорились по поводу того, что будет спусковым крючком (для введения санкций - ред.)", - заявил изданию дипломат из ЕС, знакомый с ходом переговоров в Брюсселе по возможным санкциям против России.
Издание пишет, что по юридическим, логистическим и политическим причинами пакеты санкций против России "вряд ли будут идентичными".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Кроме того, РФ неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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В США пожаловались на Германию из-за позиции по санкциям против России
 
В миреСергей ЛавровРоссияКиевСШАНАТОЕвропа
 
 
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