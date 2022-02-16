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Посол в Италии заявил, что санкции против России вводятся беспредметно
Посол в Италии заявил, что санкции против России вводятся беспредметно - РИА Новости, 16.02.2022
Посол в Италии заявил, что санкции против России вводятся беспредметно
Западные санкции в отношении России не имеют связи с ситуацией вокруг Украины и вводятся беспредметно, считает посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T03:11
2022-02-16T03:11
в мире
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италия
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РИМ, 16 фев – РИА Новости. Западные санкции в отношении России не имеют связи с ситуацией вокруг Украины и вводятся беспредметно, считает посол РФ в Риме Сергей Разов.Говоря о поставках российского газа итальянским потребителям, Разов напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, который заверил итальянского лидера Марио Драги в готовности увеличить их объемы при необходимости."Конкретные объемы поставок зависят от взаимоотношений и договоренностей между операторами, Eni c итальянской стороны и "Газпром-экспортом" с российской. У них коммерческие отношения, есть практика заказа необходимых объемов, поэтому я думаю, что вопросы конкретных, ежемесячных поставок, лучше обратить к ним. Здесь нет политики", - заявил он, отвечая на вопрос о падении поставок на Апеннины в январе.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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в мире, россия, италия
03:11 16.02.2022
 
Посол в Италии заявил, что санкции против России вводятся беспредметно

Посол в Италии Разов заявил, что санкции против России приобрели "дурную инерцию"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Посол России в Италии Сергей Разов
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РИМ, 16 фев – РИА Новости. Западные санкции в отношении России не имеют связи с ситуацией вокруг Украины и вводятся беспредметно, считает посол РФ в Риме Сергей Разов.

"После событий на Украине с 2013 года санкции, которые ЕС и США вводят в отношении России, приобрели дурную инерцию. Нет никакой причинно-следственной связи между тем, что происходит на Украине или вокруг нее, и теми санкциями, которые вводятся, на наш взгляд, беспредметно", – заявил он в интервью, которое во вторник вечером показали в эфире итальянского телеканала Rai 1.

Говоря о поставках российского газа итальянским потребителям, Разов напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, который заверил итальянского лидера Марио Драги в готовности увеличить их объемы при необходимости.
"Конкретные объемы поставок зависят от взаимоотношений и договоренностей между операторами, Eni c итальянской стороны и "Газпром-экспортом" с российской. У них коммерческие отношения, есть практика заказа необходимых объемов, поэтому я думаю, что вопросы конкретных, ежемесячных поставок, лучше обратить к ним. Здесь нет политики", - заявил он, отвечая на вопрос о падении поставок на Апеннины в январе.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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