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В сенате США поддержали возможные санкции против России по Украине

В сенате США поддержали возможные санкции против России по Украине - РИА Новости, 16.02.2022

В сенате США поддержали возможные санкции против России по Украине

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, лидер республиканцев Митч Макконнелл и главы комитетов подготовили резолюцию, в которой заявили о... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T02:10

2022-02-16T02:10

2022-02-16T02:11

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, лидер республиканцев Митч Макконнелл и главы комитетов подготовили резолюцию, в которой заявили о полной поддержке санкции против РФ в случае эскалации на Украине.Ранее телеканал NBC сообщил, что сенаторы США признали, что вряд ли смогут принять законопроект о санкциях против РФ до приписываемого ей "нападения" на Украину, и начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае атаки. Москва же неоднократно отрицала заявления о якобы готовящихся с ее стороны планах по эскалации ситуации вокруг Украины.Лидеры сената обязуются продолжать поддерживать экономическую и гуманитарную помощь, а также в помощь в сфере безопасности народу Украины. Кроме того, они призывают администрацию Байдена и союзников США "действовать быстро", чтобы у Киева было все необходимое для защиты от предполагаемой российской "агрессии".Заявление подписали также координатор фракции республиканского большинства в сенате Джон Тьюн, сопредседатели комитета по вооруженным силам Джек Рид и Джим Инхофф, глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендес, сенатор Джим Риш и другие.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.

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