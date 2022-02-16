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В сенате США поддержали возможные санкции против России по Украине
В сенате США поддержали возможные санкции против России по Украине - РИА Новости, 16.02.2022
В сенате США поддержали возможные санкции против России по Украине
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, лидер республиканцев Митч Макконнелл и главы комитетов подготовили резолюцию, в которой заявили о... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T02:10
2022-02-16T02:11
в мире
россия
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, лидер республиканцев Митч Макконнелл и главы комитетов подготовили резолюцию, в которой заявили о полной поддержке санкции против РФ в случае эскалации на Украине.Ранее телеканал NBC сообщил, что сенаторы США признали, что вряд ли смогут принять законопроект о санкциях против РФ до приписываемого ей "нападения" на Украину, и начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае атаки. Москва же неоднократно отрицала заявления о якобы готовящихся с ее стороны планах по эскалации ситуации вокруг Украины.Лидеры сената обязуются продолжать поддерживать экономическую и гуманитарную помощь, а также в помощь в сфере безопасности народу Украины. Кроме того, они призывают администрацию Байдена и союзников США "действовать быстро", чтобы у Киева было все необходимое для защиты от предполагаемой российской "агрессии".Заявление подписали также координатор фракции республиканского большинства в сенате Джон Тьюн, сопредседатели комитета по вооруженным силам Джек Рид и Джим Инхофф, глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендес, сенатор Джим Риш и другие.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.
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в мире, россия, сша, украина
02:10 16.02.2022 (обновлено: 02:11 16.02.2022)
 
В сенате США поддержали возможные санкции против России по Украине

В сенате США подготовили резолюцию о поддержке возможных санкций против России по Украине

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, лидер республиканцев Митч Макконнелл и главы комитетов подготовили резолюцию, в которой заявили о полной поддержке санкции против РФ в случае эскалации на Украине.
Ранее телеканал NBC сообщил, что сенаторы США признали, что вряд ли смогут принять законопроект о санкциях против РФ до приписываемого ей "нападения" на Украину, и начали готовить не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае атаки. Москва же неоднократно отрицала заявления о якобы готовящихся с ее стороны планах по эскалации ситуации вокруг Украины.
"Если (президент РФ - ред.) Владимир Путин продолжит эскалацию его непрекращающихся посягательств на суверенитет Украины, России придется заплатить суровую цену. Мы готовы полностью поддержать немедленное введение жестких, тяжелых и эффективных санкций в отношении России, а также жесткие ограничения и контроль над экспортом в Россию, и мы будем призывать наших союзников и партнеров в Европе и во всем мире присоединиться к нам", - говорится в заявлении.
Лидеры сената обязуются продолжать поддерживать экономическую и гуманитарную помощь, а также в помощь в сфере безопасности народу Украины. Кроме того, они призывают администрацию Байдена и союзников США "действовать быстро", чтобы у Киева было все необходимое для защиты от предполагаемой российской "агрессии".
Заявление подписали также координатор фракции республиканского большинства в сенате Джон Тьюн, сопредседатели комитета по вооруженным силам Джек Рид и Джим Инхофф, глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендес, сенатор Джим Риш и другие.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
01:42
Сноуден усомнился в достоверности сообщений о "вторжении" на Украину
 
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