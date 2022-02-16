https://ria.ru/20220216/samuray-1773181965.html
"Где он их достал?": посол Украины в Токио пригрозил России доспехами самурая и вызвал гнев у японцев
Посол Украины в Токио пригрозил России доспехами самурая и разозлил японцев - РИА Новости, 16.02.2022
"Где он их достал?": посол Украины в Токио пригрозил России доспехами самурая и вызвал гнев у японцев
Посол Украины в Токио Сергей Корсунский опубликовал в твиттере фотографию, на которой предстал в образе самурая, и сопроводил угрозой в адрес России, чем... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:44
2022-02-16T17:44
2022-02-16T19:33
в мире
россия
украина
япония
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773189140_0:397:2047:1548_1920x0_80_0_0_cef2d2a9b4a16379105b253cf04a4b0b.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол Украины в Токио Сергей Корсунский опубликовал в твиттере фотографию, на которой предстал в образе самурая, и сопроводил угрозой в адрес России, чем возмутил пользователей соцсети из Японии."Мы знаем, за что сражаемся. А Россия?" — написал он.Корреспондент Yahoo News Japan спросил у представителя посольства, зачем Корсунский надел доспехи и что он хотел этим сказать. В диппредставительстве заявили, что "украинцы, подобно самураям, полны решимости защищать свою родину". Выяснилось, что амуницию посол позаимствовал у актера одной театральной труппы.Японцы сопроводили публикацию ироничными комментариями."Да уж, прямо вылитый самурай!" — написал uug."Вся ирония-то состоит в том, что у самураев не было одной родины и армии. И никакого патриотизма у них тоже не было!" — прокомментировал lbf.Atowayoshinani признался, что не знает, о чем идет речь.Pd1 заявил, что Украина прокитайская."Разве не она продала авианосец Китаю?!" — спросил он.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772840954.html
https://ria.ru/20210426/posol-1729899330.html
https://ria.ru/20201205/krym-1587819657.html
россия
украина
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773189140_0:168:2048:1703_1920x0_80_0_0_dd32dc356dc2562b2410d6b8f5cbfbc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, япония, нато
17:44 16.02.2022 (обновлено: 19:33 16.02.2022)
Посол Украины в Токио пригрозил России доспехами самурая и разозлил японцев
Посол Украины в Токио Корсунский пригрозил России доспехами самурая и разозлил японцев
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол Украины в Токио Сергей Корсунский опубликовал в твиттере фотографию, на которой предстал в образе самурая, и сопроводил угрозой в адрес России, чем возмутил пользователей соцсети из Японии.
"Мы знаем, за что сражаемся. А Россия
?" — написал он.
Корреспондент Yahoo News Japan
спросил у представителя посольства, зачем Корсунский надел доспехи и что он хотел этим сказать. В диппредставительстве заявили, что "украинцы, подобно самураям, полны решимости защищать свою родину". Выяснилось, что амуницию посол позаимствовал у актера одной театральной труппы.
Японцы сопроводили публикацию ироничными комментариями.
"Да уж, прямо вылитый самурай!" — написал uug.
"Вся ирония-то состоит в том, что у самураев не было одной родины и армии. И никакого патриотизма у них тоже не было!" — прокомментировал lbf.
Atowayoshinani признался, что не знает, о чем идет речь.
Pd1 заявил, что Украина
прокитайская.
"Разве не она продала авианосец Китаю
?!" — спросил он.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе
.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США
и НАТО
, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>