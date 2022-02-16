https://ria.ru/20220216/samuray-1773181965.html

"Где он их достал?": посол Украины в Токио пригрозил России доспехами самурая и вызвал гнев у японцев

Посол Украины в Токио пригрозил России доспехами самурая и разозлил японцев - РИА Новости, 16.02.2022

"Где он их достал?": посол Украины в Токио пригрозил России доспехами самурая и вызвал гнев у японцев

Посол Украины в Токио Сергей Корсунский опубликовал в твиттере фотографию, на которой предстал в образе самурая, и сопроводил угрозой в адрес России, чем... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:44

2022-02-16T17:44

2022-02-16T19:33

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол Украины в Токио Сергей Корсунский опубликовал в твиттере фотографию, на которой предстал в образе самурая, и сопроводил угрозой в адрес России, чем возмутил пользователей соцсети из Японии."Мы знаем, за что сражаемся. А Россия?" — написал он.Корреспондент Yahoo News Japan спросил у представителя посольства, зачем Корсунский надел доспехи и что он хотел этим сказать. В диппредставительстве заявили, что "украинцы, подобно самураям, полны решимости защищать свою родину". Выяснилось, что амуницию посол позаимствовал у актера одной театральной труппы.Японцы сопроводили публикацию ироничными комментариями."Да уж, прямо вылитый самурай!" — написал uug."Вся ирония-то состоит в том, что у самураев не было одной родины и армии. И никакого патриотизма у них тоже не было!" — прокомментировал lbf.Atowayoshinani признался, что не знает, о чем идет речь.Pd1 заявил, что Украина прокитайская."Разве не она продала авианосец Китаю?!" — спросил он.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772840954.html

https://ria.ru/20210426/posol-1729899330.html

https://ria.ru/20201205/krym-1587819657.html

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