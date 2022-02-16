https://ria.ru/20220216/rolf-1773215099.html

Суд взыскал с владельца "Рольфа" почти 20 миллиардов рублей

Суд взыскал с владельца "Рольфа" почти 20 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.02.2022

Суд взыскал с владельца "Рольфа" почти 20 миллиардов рублей

Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова почти 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T20:30

2022-02-16T20:30

2022-02-16T22:13

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова почти 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в инстанции.Отмечается, что суд удовлетворил заявление надзорного ведомства в полном объеме.Летом 2019 года Следственный комитет возбудил против Петрова и нескольких руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. СК полагает, что мужчина вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.Позднее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о взыскании имущества, которое, по ее мнению, владелец "Рольфа" приобрел на незаконные доходы. Приставы арестовали средства на счетах компании. Там подчеркнули, что ситуация существенно не повлияла на ее операционную деятельность, дилерские центры продолжают работать штатно."Рольф" — крупнейший автомобильный дилер в России. Сеть компании насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20200220/1564997408.html

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происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, рольф