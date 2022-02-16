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В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания
В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания - РИА Новости, 16.02.2022
В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания
В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Андрея... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:19
2022-02-16T19:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
макдоналдс
московская область (подмосковье)
экономика
андрей воробьев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Андрея Воробьева с руководством компании.Соответствующее соглашение Воробьев и гендиректор компании Марк Карена подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.Как сообщила на встрече министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, на сегодняшний день общий объем инвестиций в развитие сети на территории региона составляет 12 миллиардов рублей. Дополнительно планируется инвестировать еще 7 миллиардов рублей."Мы находимся в постоянном контакте с ООО "Макдоналдс" и примем активное участие в подборе земельных участков. Что касается продукции: уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в "Макдоналдс", составляет порядка 40%", - отметил, в свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.
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макдоналдс, московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев
19:19 16.02.2022
 

В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВ Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания
В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Андрея Воробьева с руководством компании.
Соответствующее соглашение Воробьев и гендиректор компании Марк Карена подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.
"В области уже 142 "Макдоналдса". Ежедневно в них приходят около 300 тысяч посетителей. Трудятся здесь свыше 25 тысяч человек. Запланированное расширение сети - это еще плюс 6 тысяч рабочих мест. А также дополнительные налоги - в прошлом году они пополнили бюджет области более чем на 840 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщила на встрече министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, на сегодняшний день общий объем инвестиций в развитие сети на территории региона составляет 12 миллиардов рублей. Дополнительно планируется инвестировать еще 7 миллиардов рублей.
"Мы находимся в постоянном контакте с ООО "Макдоналдс" и примем активное участие в подборе земельных участков. Что касается продукции: уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в "Макдоналдс", составляет порядка 40%", - отметил, в свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМакдоналдсМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаАндрей Воробьев
 
 
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