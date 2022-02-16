В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВ Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Андрея Воробьева с руководством компании.
Соответствующее соглашение Воробьев и гендиректор компании Марк Карена подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.
"В области уже 142 "Макдоналдса". Ежедневно в них приходят около 300 тысяч посетителей. Трудятся здесь свыше 25 тысяч человек. Запланированное расширение сети - это еще плюс 6 тысяч рабочих мест. А также дополнительные налоги - в прошлом году они пополнили бюджет области более чем на 840 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщила на встрече министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, на сегодняшний день общий объем инвестиций в развитие сети на территории региона составляет 12 миллиардов рублей. Дополнительно планируется инвестировать еще 7 миллиардов рублей.
"Мы находимся в постоянном контакте с ООО "Макдоналдс" и примем активное участие в подборе земельных участков. Что касается продукции: уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в "Макдоналдс", составляет порядка 40%", - отметил, в свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.
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