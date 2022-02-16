https://ria.ru/20220216/restorany-1773203376.html

В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания

В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания - РИА Новости, 16.02.2022

В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания

В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Андрея... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T19:19

2022-02-16T19:19

2022-02-16T19:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

макдоналдс

московская область (подмосковье)

экономика

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Подмосковье появятся еще более 60 ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Андрея Воробьева с руководством компании.Соответствующее соглашение Воробьев и гендиректор компании Марк Карена подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.Как сообщила на встрече министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, на сегодняшний день общий объем инвестиций в развитие сети на территории региона составляет 12 миллиардов рублей. Дополнительно планируется инвестировать еще 7 миллиардов рублей."Мы находимся в постоянном контакте с ООО "Макдоналдс" и примем активное участие в подборе земельных участков. Что касается продукции: уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в "Макдоналдс", составляет порядка 40%", - отметил, в свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

https://ria.ru/20201027/pitanie-1581760102.html

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макдоналдс, московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев