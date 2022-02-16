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Постпред США заявила, что Россия "может решить не вторгаться" на Украину

Постпред США заявила, что Россия "может решить не вторгаться" на Украину - РИА Новости, 16.02.2022

Постпред США заявила, что Россия "может решить не вторгаться" на Украину

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия "может решить не вторгаться" на Украину. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T04:09

2022-02-16T04:09

2022-02-16T04:10

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ООН, 16 фев – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия "может решить не вторгаться" на Украину.И поэтому, по ее словам, США продолжат склонять Россию к дипломатическому решению.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский посоветовал участникам истерии по поводу якобы предстоящего "вторжения" РФ обратиться к врачу, чтобы он помог им вылечиться от паранойи.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.После этого британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей.В Кремле с иронией отнеслись к сообщениям ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, Песков, комментируя эти публикации РИА Новости, предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/krizis-1773025164.html

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