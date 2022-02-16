https://ria.ru/20220216/remont-1773044301.html

В Москве отремонтируют Павелецкую и Новоданиловскую набережные

В Москве отремонтируют Павелецкую и Новоданиловскую набережные - РИА Новости, 16.02.2022

В Москве отремонтируют Павелецкую и Новоданиловскую набережные

Две набережные в Южном административном округе Москвы - Павелецкую и Новоданиловскую - капитально отремонтируют в этом году, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T09:14

2022-02-16T09:14

2022-02-16T10:06

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общество

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петр бирюков

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Две набережные в Южном административном округе Москвы - Павелецкую и Новоданиловскую - капитально отремонтируют в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по капитальному ремонту двух набережных - Павелецкой и Новоданиловской. Все мероприятия будут проводиться в дневное время с минимальным количеством техники. Движение транспорта по набережным ограничиваться не будет, тротуары останутся свободными для пешеходов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что на Павелецкой набережной проведут локальный ремонт и восстановление гранитных плит облицовки, отремонтируют конструкции перильного ограждения. Между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара сделают гидроизоляцию, поставят новые тумбы."На Новоданиловской набережной обновим гранитную облицовку, заменим поврежденные элементы чугунного ограждения. Специалисты выполнят работы по гидроизоляции объекта, сделают расшивку швов, так как со временем материал разрушается, что может привести к смещению плит и даже их выпадению", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что Тульский сход Новоданиловской набережной сделают удобным для маломобильных граждан. Гранитный пандус для спуска оборудуют металлическим поручнем и дополнительно ниже установят металлический пандус.

https://ria.ru/20220215/derevya-1773001822.html

https://ria.ru/20220214/remont-1772765021.html

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва