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Минфин и ЦБ представят проект реформы добровольных пенсионных накоплений
Минфин и ЦБ представят проект реформы добровольных пенсионных накоплений - РИА Новости, 16.02.2022
Минфин и ЦБ представят проект реформы добровольных пенсионных накоплений
Минфин и Банк России в настоящее время работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений и планируют в 2022 году представить его законодателям,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:06
2022-02-16T15:06
пенсии
экономика
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин и Банк России в настоящее время работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений и планируют в 2022 году представить его законодателям, поделился планами министр финансов Антон Силуанов."Тема была обсуждена на форуме ВТБ, президент тогда поддержал эти идеи. Мы сейчас работаем вместе с Банком России, у нас здесь общая позиция. ... В наших планах в этом году подготовить необходимые нормативные правовые решения, проекты этих решений, и выйти к законодателям с таким проектом", - прокомментировал он журналистам вопрос о реформе добровольных пенсионных накоплений.В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но в итоге решение не было принято.Президент РФ Владимир Путин в декабре поручил кабмину и ЦБ создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ по аналогии с системой страхования вкладов. Кроме того, он поручил определить критерии и параметры софинансирования из средств бюджета РФ долгосрочных накоплений граждан.По данным ЦБ, по итогам третьего квартала 2021 года количество участников добровольной пенсионной системы увеличилось на 11 тысяч человек, до 6,2 миллиона человек. При этом на НПФ приходится 4,6 триллиона рублей из совокупного портфеля таких пенсионных средств.
https://ria.ru/20220216/pensii-1773062569.html
https://ria.ru/20220215/pensiya-1772814168.html
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пенсии, экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
15:06 16.02.2022
 
Минфин и ЦБ представят проект реформы добровольных пенсионных накоплений

Минфин и ЦБ в 2022 году представят проект реформы добровольных пенсионных накоплений

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Минфин и Банк России в настоящее время работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений и планируют в 2022 году представить его законодателям, поделился планами министр финансов Антон Силуанов.
"Тема была обсуждена на форуме ВТБ, президент тогда поддержал эти идеи. Мы сейчас работаем вместе с Банком России, у нас здесь общая позиция. ... В наших планах в этом году подготовить необходимые нормативные правовые решения, проекты этих решений, и выйти к законодателям с таким проектом", - прокомментировал он журналистам вопрос о реформе добровольных пенсионных накоплений.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
10:58
В Госдуме запросят предложения правительства по индексации пенсий
В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но в итоге решение не было принято.
Президент РФ Владимир Путин в декабре поручил кабмину и ЦБ создать механизм защиты номинальной стоимости вложений в НПФ по аналогии с системой страхования вкладов. Кроме того, он поручил определить критерии и параметры софинансирования из средств бюджета РФ долгосрочных накоплений граждан.
По данным ЦБ, по итогам третьего квартала 2021 года количество участников добровольной пенсионной системы увеличилось на 11 тысяч человек, до 6,2 миллиона человек. При этом на НПФ приходится 4,6 триллиона рублей из совокупного портфеля таких пенсионных средств.
Информационный стенд в пенсионном фонде - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 01:15
Экономист рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам
 
ПенсииЭкономикаВладимир ПутинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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