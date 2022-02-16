https://ria.ru/20220216/realme-1773184708.html

Названа стоимость смартфонов серии realme 9 Pro 5G в России

Названа стоимость смартфонов серии realme 9 Pro 5G в России - РИА Новости, 16.02.2022

Названа стоимость смартфонов серии realme 9 Pro 5G в России

Бренд realme провел российскую презентацию смартфонов серии realme 9 Pro одновременно со всем миром. Модели 9 и 9 Pro+ получили новый дизайн и привлекательные... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:55

2022-02-16T17:55

2022-02-16T17:55

наука

технологии

realme

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бренд realme провел российскую презентацию смартфонов серии realme 9 Pro одновременно со всем миром. Модели 9 и 9 Pro+ получили новый дизайн и привлекательные характеристики.Обе модели, созданные в realme design studio, получили одинаковый дизайн в трех расцветках: черной, зеленой и синей, с градиентной текстурой и напылением слоя "звездной пыли". Выделяется синий вариант, получивший специальный фотохромный слой, позволяющий крышке смартфона менять цвет с синего на красный на солнечном свете или при ультрафиолете всего за 3 секунды.Бренд realme сотрудничал с известными датскими дизайнерами Heliot Emil, работающими в стиле индустриального андерграунда. Датчане разработали специальную нагрудную сумку-чехол, которая будет представлена на подиумах Недели моды в Париже вместе со смартфонами. Сотрудничество стало продолжением серии коллабораций бренда с известными дизайнерами, среди которых уже отметились Наото Фукасава и Хосе Леви.Заявлен скорый выход специальной версии смартфона realme 9 Pro+ в коллаборации с популярным онлайн-шутером Free Fire. Чтобы предоставить игрокам высокопроизводительные игровые 5G возможности, realme объединит усилия с Free Fire и выпустит совместно разработанный смартфон с еще более неожиданными возможностями кастомизации.Флагманская модель линейки realme 9 Pro+ оснащен флагманской камерой Sony IMX766 на 50 Мп с оптической стабилизацией, новейшим процессором MediaTek Dimensity 920 5G. Камера аппарата обычно используется в намного более дорогих моделях на рынке. Широкие возможности для ночной съемки с технологией Pro Light, объектив, позволяющий улавливать больше света, интеллектуальное шумоподавление, оптическая стабилизация, широкоугольный модуль 119, специальные режимы выдержки и фильтры для уличной съемки с режимом "уличная фотография 2.0" — все это призвано дать фанатам мобильной фотографии и любителям первоклассный опыт при создании ночных снимков. Фронтальная камера также использует датчик Sony на 16 Мп.Среднее положение в линейке занял realme 9 Pro. Смартфон оснащен производительным и энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G, дисплеем FHD+ на 120 Гц и камерой на 64 Мп.В России realme 9 Pro и 9 Pro+ поступят в широкую продажу 22 февраля. Цена realme 9 Pro 5G начинается от 27 990 рублей за конфигурацию 8/128 ГБ. 9 Pro+ 5G — от 30 990 рублей за версию 6/128 ГБ и от 34 990 рублей, за версию 8/256 ГБ.

https://ria.ru/20220216/realme-1773073667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, realme