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Байден проведет телефонный разговор с Шольцем
Байден проведет телефонный разговор с Шольцем - РИА Новости, 16.02.2022
Байден проведет телефонный разговор с Шольцем
Президент США Джо Байден в среду переговорит с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые ранее на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщил Белый дом. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:42
2022-02-16T17:42
в мире
владимир зеленский
владимир путин
сша
джо байден
москва
киев
олаф шольц
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду переговорит с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые ранее на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщил Белый дом."В рамках нашей продолжающейся координации с союзниками президент Байден проведет разговор по защищенной линии связи с германским канцлером Шольцем сегодня в районе 14.30 по времени восточного побережья США (22.30 мск)", - сказано в сообщении, которое цитируют журналисты пула Белого дома.Ранее Шольц встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, сша, джо байден, москва, киев, олаф шольц, германия
17:42 16.02.2022
 
Байден проведет телефонный разговор с Шольцем

Президент США Байден проведет телефонный разговор с канцлером Германии Шольцем

© REUTERS / Leah Millis Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду переговорит с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые ранее на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщил Белый дом.
"В рамках нашей продолжающейся координации с союзниками президент Байден проведет разговор по защищенной линии связи с германским канцлером Шольцем сегодня в районе 14.30 по времени восточного побережья США (22.30 мск)", - сказано в сообщении, которое цитируют журналисты пула Белого дома.
Ранее Шольц встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
13:31
Байден сделал акцент на дипломатию в отношениях с Россией, заявил Косачев
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАДжо БайденМоскваКиевОлаф ШольцГермания
 
 
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