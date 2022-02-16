https://ria.ru/20220216/razgovor-1773181543.html

Байден проведет телефонный разговор с Шольцем

Байден проведет телефонный разговор с Шольцем - РИА Новости, 16.02.2022

Байден проведет телефонный разговор с Шольцем

Президент США Джо Байден в среду переговорит с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые ранее на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщил Белый дом. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:42

2022-02-16T17:42

2022-02-16T17:42

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду переговорит с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые ранее на этой неделе посетил Россию и Украину, сообщил Белый дом."В рамках нашей продолжающейся координации с союзниками президент Байден проведет разговор по защищенной линии связи с германским канцлером Шольцем сегодня в районе 14.30 по времени восточного побережья США (22.30 мск)", - сказано в сообщении, которое цитируют журналисты пула Белого дома.Ранее Шольц встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20220216/diplomatiya-1773106310.html

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