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В Перу обнаружили мумии детей, принесенных в жертву более тысячи лет назад

В Перу обнаружили мумии детей, принесенных в жертву более тысячи лет назад - РИА Новости, 16.02.2022

В Перу обнаружили мумии детей, принесенных в жертву более тысячи лет назад

В Перу, в гробнице, расположенной в древнем городе Кахамаркилья недалеко от Лимы, археологи обнаружили шесть мумифицированных детей, сообщает CBC News. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T04:32

2022-02-16T04:32

2022-02-16T04:32

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мумии

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Перу, в гробнице, расположенной в древнем городе Кахамаркилья недалеко от Лимы, археологи обнаружили шесть мумифицированных детей, сообщает CBC News.Крошечные скелеты, плотно завернутые в ткань, как полагают специалисты, были принесены в жертву сотни лет назад, чтобы "сопроводить в загробную жизнь" умершего аристократа. Мужчине на момент смерти было около 20 лет. Когда его хоронили, то закрыли лицо руками. По его словам, мумиям от тысячи до тысячи двухсот лет. Неподалеку его команда также нашла кости семи взрослых людей (они не были мумифицированы), а также останки животных, похожих на лам, и глиняную посуду.Это не первый раз, когда археологи обнаруживают в Перу свидетельства жертвоприношений детей. В 2018 году специалисты откопали останки более 140 малышей и подростков, убитый вместе с 200 ламами около 550 лет назад. Считается, что это было ритуальное подношение. В издании The National News отмечают, что дальнейшие исследования позволят археологам выяснить, почему происходили эти жертвоприношения и какую роль они сыграли в доинкской культуре.

https://ria.ru/20211130/mumiya-1761322311.html

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новости культуры, археология, перу, мумии