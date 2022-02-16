https://ria.ru/20220216/pytki-1773169662.html

Госдума в первом чтении приняла проект о лишении свободы за пытки

Госдума в первом чтении приняла проект о лишении свободы за пытки - РИА Новости, 16.02.2022

Госдума в первом чтении приняла проект о лишении свободы за пытки

Законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц, а также предусматривающий для них лишение свободы на срок до... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:01

2022-02-16T17:01

2022-02-16T17:31

общество

здоровье - общество

владимир полетаев

госдума рф

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1b178219ff4b9e89b64b4ab1d0b0c25.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц, а также предусматривающий для них лишение свободы на срок до 12 лет за подобные действия, принят Госдумой в первом чтении.Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс РФ в части расширения понятия "пытки" и усиления наказания за их применение, был внесен в Госдуму в декабре депутатом ГД Павлом Крашенинниковым и сенаторами РФ Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым.Согласно пояснительной записке, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет."Перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания", - следует из документа. Кроме этого, авторы проекта дают более детальное и четкое определение пыток."Более детальное и четкое определение позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначении наказания виновным. В определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", ведь именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России", - следует из пояснительной записки.Так, новое определение пытки предусматривает, что применение пытки к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий, уточняется в материалах. Также законопроектом в статье 302 УК РФ "Принуждение к даче показаний" вводится новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа, это позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей или дознавателей, но и сотрудников ФСИН."Авторы законопроекта исходят из того, что представители власти, имея больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за совершенные ими преступления", - уточняется в пояснительной записке.По словам депутата Госдумы Ирины Панькиной, в российскую действительность прочно вошло положение о том, что пытки уже стали чуть ли не нормой получения признательных показаний."Сегодня в тюрьмах и колониях массово и систематично применяются пытки, насилие и другое жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение", - сказала она РИА Новости.По ее мнению, решение данной проблемы требует комплекса мер по эффективному противодействию незаконному насилию, в том числе и путем рассматриваемой корректировки уголовного законодательства.

https://ria.ru/20220214/pytki-1772744764.html

https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html

https://ria.ru/20211223/pytki-1765109947.html

https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, владимир полетаев, госдума рф, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)