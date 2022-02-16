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Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно
Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно - РИА Новости, 16.02.2022
Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару сообщил, что она прошла конструктивно, принято совместное заявление. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:01
2022-02-16T17:01
2022-02-16T17:12
владимир путин
в мире
бразилия
россия
жаир болсонару
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару сообщил, что она прошла конструктивно, принято совместное заявление."Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры. По итогам принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-бразильских переговоров.По его словам, РФ и Бразилия заинтересованы в последовательном расширении экономического взаимодействия.
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владимир путин, в мире, бразилия, россия, жаир болсонару
17:01 16.02.2022 (обновлено: 17:12 16.02.2022)
Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно
Президент Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно