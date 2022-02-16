https://ria.ru/20220216/putin-1773169483.html

Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно

Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно - РИА Новости, 16.02.2022

Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару сообщил, что она прошла конструктивно, принято совместное заявление. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:01

2022-02-16T17:01

2022-02-16T17:12

владимир путин

в мире

бразилия

россия

жаир болсонару

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару сообщил, что она прошла конструктивно, принято совместное заявление."Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры. По итогам принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-бразильских переговоров.По его словам, РФ и Бразилия заинтересованы в последовательном расширении экономического взаимодействия.

https://ria.ru/20220216/braziliya-1773172835.html

бразилия

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владимир путин, в мире, бразилия, россия, жаир болсонару