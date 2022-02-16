https://ria.ru/20220216/putin-1773100408.html

Путин и Болсонару обсудят взаимодействие в ООН, БРИКС и G20

Путин и Болсонару обсудят взаимодействие в ООН, БРИКС и G20 - РИА Новости, 16.02.2022

Путин и Болсонару обсудят взаимодействие в ООН, БРИКС и G20

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках, в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:09

2022-02-16T13:09

2022-02-16T13:09

бразилия

оон

брикс

в мире

россия

владимир путин

жаир болсонару

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, говорится в материалах ко встрече.“В ходе встречи на высшем уровне планируется также обмен мнениями по актуальным международным вопросам. Будет обсуждаться тематика внешнеполитической координации на многосторонних площадках, прежде всего, в ООН и ее Совете Безопасности, в работе которого Бразилия участвует в 2022-2023 годах, а также БРИКС и “Группы двадцати”, - говорится в материалах.

https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773043134.html

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бразилия, оон, брикс, в мире, россия, владимир путин, жаир болсонару